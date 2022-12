La pregunta de Guido Kaczka que descolocó a Nicole Neumann

Guido Kaczka saludó a todo el jurado del programa Los 8 escalones y le hizo una pregunta a Nicole Neumann que dejó sorprendido a todos en el estudio. "Les pido bien fuerte un aplauso para Carmen Barbieri, el señor Walter Nelson. Nicole Neumann que se casa" comenzó diciendo el conductor e insistió con la pregunta "¿No? ¿No se casa?". En ese momento, la modelo no evitó la pregunta y sorprendió con la respuesta sobre el posible casamiento con su pareja, Juan Manuel Urcera.

Nicole no respondió con palabras pero sí con un gesto. La modelo negó con la cabeza sobre la posibilidad de casamiento. Guido, con su característica picardía, comentó: "Bueno, este año parece que termina sin casamiento". Luego, Neumann tomó el micrófono y agregó "Ustedes quieren que me case". Para cerrar la conversación, Guido Kaczka agregó: "O sea que se pasa al 2023. No sabemos".

Guido Kaczka no hizo el comentario al azar, porque hace unos meses Urcera le regaló un anillo a Nicole y, según los rumores, podría tratarse de una especie de compromiso. Tras conocerse esa la noticias, la modelo habló sobre la relación y los proyectos que la pareja tiene: "Proyectamos todo, como familia, como pareja y hablamos todo. Y sí, siempre están todos los temas dando vueltas".

La relación entre Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera comenzó en 2021, después que un amigo en común los presentara. La atracción fue inmediata y comenzaron a vivir el romance.