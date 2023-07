Wanda Nara prefirió alejarse de las redes cuando estalló la polémica en torno a su salud. Sin embargo, en los últimos días hizo una publicación en la cual aclaró que todavía no tiene un diagnóstico claro y desde ese momento fue retomando su actividad en Instagram.

Hoy, sábado 22 de julio, Wanda Nara se animó a hacer su primera salida familiar pública luego del escándalo que generaron los dichos de Jorge Lanata quien aseguró que tiene leucemia. La empresaria fue con Mauro Icardi y sus hijas al teatro y compartió las imágenes en sus redes.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instgaram, Wanda Nara hizo público que fue a ver "Matilda, El Musical", la obra en la que participan Laurita Fernández, José María Listorti y Soy Rada, junto a un increíble elenco de niños.

"Impresionante" fue la palabra que usó Wanda para definir la puesta en escena de la obra protagonizada por Isabella Sorrentino. "Cuánto talento", agregó la conductora de "Masterchef" al ver la obra que se presenta en el Gran Rex.

Wanda Nara mostró su look antes de ir al teatro

Dejando en evidencia que está mejor de ánimo, Wanda mostró el look que eligió para su primera salida pública luego del escándalo por su salud. Aunque sigue mostrándose con lentes de sol bien grandes que cubren gran parte de su rostro.

Wanda Nara.

Wanda Nara eligió un pantalón cargo nude con una musculosa negra. Simple pero elegante, fiel a su estilo. Llevó el cabello recogido y el make up en todos nude ya que la obra era a la tarde y evidentemente no quería cargar mucho el look.