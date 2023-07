Wanda Nara se volvió hacer presenten en las redes sociales luego de estar algunos días sin aparecer. Luego de que la mediática se hicieran presente en el Sanatorio Los Arcos por un fuerte dolor en el estómago, se sometió a unos anáisis pero los resultados no fueron positivos.

La conductora de Masterchef se tomó unos días para procesar todo el revuelo mediático que se armó a conocerse que tendría leucemia, tal como lo reveló Jorge Lanata.

La empresaria compartió en su cuenta oficial de Instagram un pequeño comunicado de como se encontraba y luego, un carrete de fotos de una de las peores semanas de su vida.

El Martín Fierro que ganó Wanda Nara

La llegada de Mauro Icardi y su hermana Zaira Nara que volvió lo más rápido posible de Ibiza, donde estaba vacacionando con sus hijos y donde además la estaba esperando, hasta la compañía de su amigo Kennys Palacios, que no la deja ni un minuto.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara

Si hay algo que Wanda Nara no supera, es el premio que ganó como Revelación en los Martín Fierro 2023. Juegos de cartas junto a su esposo y sus hijas Francesca e Isabella que se divierten en familia.

Francesca e Isabella Icardi

Wanda Nara se encuentra de buen animo, comenzando su tratamiento, pero vivió una de las semanas más difíciles de su vida.

La reaparición de Wanda Nara en las redes

Desde su cuenta oficial de Instagram, la conductora dejó un posteo explicando su ausencia de las redes y como se encontraba atravesando un difícil momento. "Acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó;

El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", comenzó su posteo.

Wanda Nara subió una foto en su cuenta de Instagram después de hablar de su salud

Luego, Wanda Nara agregó: "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", dando por finalizado el comunicado.

J.M