El día que tanto esperó esta cada vez más cerca, pero no se deja carcomer por la ansiedad. De hecho, Agustina Casanova mantuvo su rutina laboral hasta el pasado viernes, fecha en la que se despidió con nostalgia de sus com- pañeros de ESPN (condujo el Sportscenter de 14:00 a 16:00) y de Telefe Noticias. “Ahora que entro en las tres o cuatro últimas semanas del parto me tomaré un tiempito. Logré conservar todo lo que me gusta hacer porque la panza me lo permitió. Mantener esa vida normal me ayudó a no pensar tanto las cosas. Fue raro despedirme de mis compañeros, desde que empecé en esto nunca paré de trabajar. Pero ya está, es la hora de conectar y entender que es un momento de pausa, que hay una hija que me va a necesitar mucho. Voy a dejar de ser la mujer que era para transformarse en otra”.

Activa y a la vez enfocada en el momento cúlmine que se le avecina. ‘Agus’ ingresó en su semana número 36 de embarazo. Los obstetras le dieron fecha probable para el 26 de mayo en el Sanatorio Los Arcos. “Puede ser antes o después del 26, cuando se cumpla la semana cuarenta. Mi deseo es que sea parto natural, estamos felices y contentos de que se viene Bianca Mauro Casanova”, dijo ilusionada la mujer del empresario Lautaro Mauro, su pareja desde hace 18 años y su marido desde junio de 2013.

El proceso de gestación le deparó a la periodista, modelo e influencer de Multitalent Agency “un camino lleno de cuestiones que vas descubriendo por ser la primera vez”. Compara la situación con “salir a caminar vendada”, y apenas se enteró del embarazo “empecé ese caminito en el que tu cuerpo te avisa que algo está ocurriendo”. Las emociones se tornan mucho más sensibles, asegura, y además de escuchar los consejos de otras madres, “te escuchás a vos misma y tenés tu propia experiencia”. En definitiva, “cada una saca sus propias conclusiones y lo vas atravesando vos misma. Yo preferí no llenarme de información y confiar en los médicos”. A semanas de dar a luz, revela que de ahora en más su cabeza sólo está enfocada en el parto: “Cuando estamos a nada de parir queremos dejar todo armado. Mientras voy colgando la ropita en el cuarto digo no lo puedo creer, en un mes va a tener todo esto puesto...”.

—¿Ya le compraron mucha ropa?

—Recibí muchos regalos de marcas de acá, además Lautaro viajo a los Estados Unidos y compró bastante. Yo fui comprando cosas de a poco, pero nada muy específico aún, más genérico, para recién nacidos. Cuando nazca, la vea y vaya

recibiendo su estilo le iré agregando más, la ropa de nena que hay es increíble. Te querés comprar todo, me divierte que sea nena porque nos vamos a

complementar madre e hija vestidas iguales.

—¿El cuarto ya está listo?

—Nos estamos mudando a una casa en Olivos, todavía lo estamos armando. Me falta mudar alguna cosa mía y ya estamos, abrimos en todo sentido una nueva etapa de nuestras vidas, con la llegada de una hija y casa nueva.

—¿Recurriste a alguna clase de ayuda terapéutica?

—No necesité de ayuda psicológica, más allá de los vaivenes emocionales por los típicos síntomas del primer trimestre. Pero si me apoyé mucho en Vicky Seguí, una profesora de educación física dedicada a las madres, ¡una genia! Con ella hice un curso personalizado de educación corporal para embarazadas, ejercicios de postura y elongación que me hicieron llegar a este momento sintiéndome bien físicamente. Me mantuvo activa y también te hace meditar, fue ideal para transitar la gestación y prepararme para el parto.

En plena mudanza de objetos a lo que será su nuevo hogar, tanto Agustina Casanova como Lautaro Mauro se encontraron con cajas llenas de ejemplares de CARAS con notas de ambos. “Está todo mi vida de quince años para atrás, ¡la revista del casamiento...! Decíamos con Lauta lo hermoso que va a ser cuando le mostremos todo eso a Bianca”. Y fue la fotógrafa contratada para ese casamiento, Verónica Ruiz, la que le propuso a ‘Agus’ hacerle fotos para el recuerdo con su panza de embarazada. Aceptó de inmediato y son las que ilustran esta producción.

—Y tu marido, ¿cómo vive toda esta revolución de convertirse en padre?

—Super feliz, ansioso, el hombre lo transita distinto a la mujer, es cómo que se pregunta ¿qué va a pasar acá? Todo lo que implica formar una familia, dejar de ser una pareja para que haya otra persona y nos revolucione por completo. El me acompañó un montón, me tuvo mucha paciencia, lo imagino el mejor papá que pueda tener Bianca. Será el desafío más importante de nuestras vidas, y lo afrontaremos en equipo como siempre.

