Cazzu volvió a mostrarse en su cuenta oficial de Instagram este viernes 13 de septiembre y compartió con sus miles de seguidores la impresionante fiesta que le realizó a su hija Inti, fruto de su relación con el cantante méxicano Christian Nodal, con quien protagonizó una fuerte separación.

Tiempo atrás, la jujeña confesó que había decidido alejarse de las redes sociales gracias al gran escándalo que significó la separación con el padre de su hija. Esa telenovela que se replicó por el mundo que involucra un triángulo amoroso lleno de traiciones y deshonestidad.

Tras difundir su separación con la cantante jujeña, Christian Nodal confirmó de manera inmediata su relación con su amiga, Ángela Aguilar, con quien terminó en al altar el 24 de julio del 2024 en México.

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Sin embargo, los padres de Inti pudieron dejar sus polémicas detrás por un instante y reunirse para festejar el primer año de su pequeña niña. Así, hay una foto en un post de Instagram que confirmaría la presencia de cantante méxicano en la celebración de cumpleaños.

Christian Nodal con Cazzu en el cumpleaños de Inti: la decisión de Ángela Aguilar

A pocos meses de su escandalosa separación de Christian Nodal, Cazzu celebró el primer cumpleaños de su hija, Inti. La cantante retornó a las redes sociales para compartir con sus miles de seguidores las postales de la fabulosa fiesta que le realizó a su pequeña.

Cazzu e Inti

Frente a un fondo con una estética pastel y de parque de diversiones, la jujeña posó sonriente con su hija en brazos y utilizó sus stories de Instagram para compartir parte del mega festejo que realizó. A pesar de las traiciones y deshonestidades, Christian Nodal también participó del enorme festejo; así lo confirma una exclusiva imagen de Instagram en donde su puede reconocer su mano llena de tatuajes.

Cazzu, Christian Nodal e Inti

No obstante, parece que esta situación no fue del agrado de Ángela Aguilar, quien brindó un contundente mensaje en un canal de televisión. Durante la emisión, la cantante méxicana confiesa “deje a mi marido por venir aquí y se enojó conmigo”. Estos dichos y la foto exclusiva permiten comprender que la joven no quiso acompañar a Nodal en el cumpleaños de su hija con Cazzu.

Cazzu decidió festejar a lo grande el primer cumpleaños de su hija Inti y, más allá de las polémicas, permitió que el padre de la niña, Christian Nodal, pueda ser parte de la celebración. Mientras tanto, Ángela Aguilar se encontraba en un programa de televisión asegurando el enojo de su reciente marido por no tener su compañía en esta ocasión.

