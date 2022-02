La prueba que indicaría que Nico Furman le habría salido “pirata” a Karina la Princesita

Instagram

Karina la Princesita en materia del amor parece que no le da en la tecla. Una vez más parece haberse tropezado con un “pirata” o por lo menos es lo que pareciera, según lo que ha hecho en los últimos días en sus redes sociales.

La cantante levantó fuertes sospechas de que su relación con Nico Furman no andaría en los mejores momentos. Así lo dejó en evidencia la bailarina e instagramer, Estefanía Berardi, al percatarse y publicar que Karina la Princesita había borrado los posteos que este fin de semana había subido a sus historias con su novio.

La prueba que indicaría que Nico Furman habría salido “pirata” a Karina la Princesita.

Pero Estefanía no se quedó solo con la evidencia de lo borrado por la cantante, sino que fue por más y publicó un sospecho “Like” que la famosa le dio a Sergio Mente, en un posteo con la siguiente frase: “Ser infiel no es un error”.

Ante los bajos estados de ánimo que ha compartido la cantante de “Pirata” y “Enganchados”, todo apuntaría a que una vez más el amor le juega sucio y vuelve a estar de la vereda del desamor.

Silencio en las redes de Karina la Princesita y Nico Furman

Por el momento tanto Karina la Princesita como Nico Furman se siguen mutuamente en Instagram; sin embargo, no hay registro de fotos juntos, salvo el video más reciente que Nico subió el 19 de diciembre donde los dos cantaron “Up where we belong”, entre otros videos previos.

Del pasado San Valentín tampoco hay registro de que la hayan pasado juntos. La cantante subió una foto de ella sola en la cama. El posteo lo comentó mucha gente, menos el más importante, Nico, quién tampoco subió nada en sus redes sobre Karina y el amor que le podría haber expresado, mucho más si está lejos.

Pero también es cierto que Karina la Princesita ha estado muy ocupada viajando por todo el país para cumplir con sus compromisos laborales que le demanda su gira musical.