La publicación de Tamara Báez en medio de los rumores de separación de L-Gante

Se habló mucho de la supuesta separación de L-Gante y Tamara Báez, sin embargo, el artista rompió el silencio y manifestó que son "boludeces" de la prensa y explicó que hace mucho no se siguen en las redes por peleas anteriores en las que tomaron esa decisión y nunca más se volvieron a seguir.

Pero en esta oportunidad, fue Tamara Báez la que reveló que con L-Gante siguen juntos y como prueba de eso publicó en las historias de su cuenta personal de Instagram, una tierna postal en la que ambos se están besando y agregó: "Jajaja se hacían". De esa forma evidenció que están bien.

La tierna postal de Tamara Báez y L-Gante.

Al ver que recibía muchas preguntas sobre la separación, la mamá de Jamaica fue sincera y respondió: "Todos me preguntan lo mismo. Hace años que no nos seguimos". Así dejó en claro que ese detalle no significa nada para ellos, ya que están acostumbrados a que sea así y no les afecta en nada.

Como si eso fuera poco, la influencer hizo referencia a los dichos de Estefi Berardi que aseguró que se pelean mucho. La pareja de L-Gante expresó: "Qué sabe? jajaja. Boludeces de ustedes". Con la misma frase que usó el artista, manifestó que no es real la información que brindó la panelista de "LAM".

La reacción de Tamara Báez.

La palabra de L-Gante

El representante de la Cumbia 420 fue interceptado por las cámaras de "Socios del Espectáculo" y ante la consulta sobre por qué no se sigue en redes con su pareja, respondió:"Nunca nos seguimos en Instagram porque hubo peleas anteriores que nos dejamos de seguir y jamás nos volvimos a seguir. Eso es boludeces de ustedes nomás, porque nunca nos seguimos".