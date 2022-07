L-Gante rompió el silencio sobre su separación con Tamara Báez: "Hubo peleas"

Tamara Báez eliminó o archivó todas las publicaciones que tenía en su cuenta personal de Instagram junto a L-Gante y eso sumado a que ninguno de los dos se sigue en las redes alimentó los rumores de separación, pero el cantante rompió el silencio y contó su verdad.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", L-Gante se sorprendió cuando le preguntaron cómo estaba su relación con Tamara Báez y preguntó: "¿Qué, pasó algo que yo no me enteré?". Seguido a eso, la periodista le preguntó por qué no se siguen en Instagram, ya que ese fue uno de los disparadores del rumor.

Tamara Báez y L-Gante.

Sin nada que esconder, L-Gante respondió: "Nunca nos seguimos en Instagram porque hubo peleas anteriores que nos dejamos de seguir y jamás nos volvimos a seguir. Eso es boludeces de ustedes nomás, porque nunca nos seguimos". De esa forma dejó en claro que ese detalle no tiene nada que ver con que estén o no juntos.

Ante la consulta de si siguen juntos y todo está bien entre ellos, el artista de la cubia 420 expresó: "Sí, recién estaba ahí en casa. Va...normal, no sé por qué tengo que explicar". Por su parte, Tamara Báez sigue sin manifestarse al respecto.

L-Gante se defendió de una de las causas judiciales que enfrenta

El artista tiene que presentarse a una audiencia, por la causa en la que se lo culpa de no incumplir las normas de confinamiento durante la cuarentena po el Coronavirus. Sin embargo, L-Gante aclaró que él fue contratado para brindar su show y eso fue lo que hizo.

Aparentemente, en el salón había más personas de las que estaban permitidas en esa fase de la cuarentena, pero es una responsabilidad que lo excede y eso es lo que va a manifestar en la audiencia.