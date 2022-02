La radical decisión de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Luis Miguel y Araceli Arámbula mantuvieron siempre un bajo perfil con respecto a sus hijos Daniel (13) y Miguel (15).

Sin embargo, días atrás la actriz dio una entrevista a la revista mexicana Tv y Novelas, donde contó algunas determinaciones que tomaron los adolescentes.

Luis Miguel y Araceli Arámbula.

La decisión de los hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula

Araceli Arámbula contó en Tv y Novelas, dos decisiones que tomaron sus hijos. Una está relacionada a su privacidad. "Ellos no quieren hacer apariciones públicas. Y cuando me dice 'no' yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar. Además son menores de edad", dijo la actriz.

Por otro lado, Araceli Arámbula contó la otra decisión que tiene que ver con seguir el camino artístico de sus padres. "A lo mejor los ven actuando por ahí", señaló la ex de Luis Miguel, dando a entender que los chicos han decidido dedicarse al arte.

La torta de cumpleaños de Daniel y los regalos de navidad en diciembre pasado.

Aracely Arámbula compartió un video del hijo de Luis Miguel cantando

La ex pareja de Luis Miguel, sorprendió a sus seguidores con un video de su hijo menor cantando.

La ex modelo compartió en su Insta Stories imágenes de Daniel, de 13 años, cantando al borde de la pileta con un micrófono inalámbrico. La canción que entonaba el pequeño es "Can’t stop the feeling", el hit de Justin Timberlake.

Daniel es el hijo menor de Luis Miguel y el segundo que tuvo con Araceli Arámbula, quien tuvieron también a Miguel de 15 años.

La pareja se conoció en 2005 y, aunque intentaron ocultarlo, la primera vez que fueron fotografiados juntos fue en Venecia, Italia. La relación duró hasta 2009 cuando anunciaron su separación sin dar mayores detalles.

En medio de este hermetismo, Araceli Arámbula destapó un conflicto interno con Luis Miguel. Según reveló, Guillermo Pous, el representante legal de Aracely, el cantante lleva al menos dos años sin pagar la manutención de los dos menores de edad.