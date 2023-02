Alfa fue uno de los participantes más polémicos de la edición de Gran Hermano, pero también es el último eliminado de la casa. Desde su salida, visitó algunos canales y entre ellos, LAM, en donde conoció a Ángel De Brito.

Walter se juntó con Juariu y expresó que le cayó muy bien Ángel De Brito y Yanina Latorre, que quería tener una amistad con ellos. "Me gustaría tomar un café o cenar con Yanina y su familia, conversar. Con ella, con su marido. Hablar cosas de la vida", le reconoció.

"¿Charlaste con Yanina después del programa?", le preguntó la periodista. "Hablé poco, pero soy muy perceptivo y a mí Yanina me llegó al corazón. Lo cuento porque me impactó. Si vos me preguntás, de todas las personas que conocí, con quién me gustaría forjar una amistad. Vengo ahora de LAM y, de repente, a mí me gustó mucho la personalidad de Ángel de Brito, yo no lo conocía. Me pareció un tipo muy sincero, muy puesto. Y a mí me gustaría ser amigo de Yanina Latorre", exclamó Alfa.

La reacción de Ángel De Brito después de que Alfa de Gran Hermano dijera que quiere ser su amigo

El periodista con un tonó de humor se expresó: "Hagamos el asado con Alfa". Aceptando, Latorre advirtió: "Lo único es que, cuando empieza a contar anécdotas, no me lo fumo". "Nos vamos solo y lo dejamos con Diego (Latorre)", dijo Angel De Brito.

EF.