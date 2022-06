La reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por el posteo de la China Suárez con su hijo, Beltrán

La relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez parece ir de mal en peor. El artista estuvo en el encuentro de actores de "El Primero de Nosotros", donde en diálogo con "LAM" se refirió a la China Suárez aunque se manifestó incómodo con la pregunta del periodista.

El cronista del programa de Ángel de Brito, le preguntó a Benjamín Vicuña si cree que una relación con una expareja pueda ser igual que el vino, que mientras más tiempo pasa, mejor se pone. Entre risas, el actor respondió: "Buena metáfora, buena analogía. Puede ser, o se puede avinagrar también".

Benjamín Vicuña y la China Suárez cuando estaban juntos.

Seguido a eso, se le preguntó al artista qué pensaba sobre el posteo de la China Suárez junto a su hijo, Beltrán, en donde etiquetó a Pampita y a él no. Benjamín Vicuña expresó: "No, de eso no hablo, ya no hablo hace mucho rato".

Pero como si eso fuera poco, Benjamín Vicuña le puso la mano en el hombro al periodista y manifestó: "¿Viste que te pongo la manito?, la manito es para que la gente piense que como que te doy un electroshock". Evidenciando la incomodidad que le genera hablar de la China Suárez.

El posteo de la China Suárez con Beltrán, el hijo de Benjamín Vicuña y Pampita

Hace menos de una semana, fue el cumpleaños de Beltrán Vicuña Ardohaín, la China Suárez fue a llevarle un regalo junto a su hija Magnolia y aprovechó para tomarse una foto con el niño y su hija. La actriz publicó la tierna postal y le dedicó unas lindas palabras, pero lo que sorprendió a los seguidores es que etiquetó sólo a Pampita y no a su expareja, Benjamín Vicuña.

La China Suárez escribió: "Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría adonde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru".