Benjamín Vicuña y su mamá, Isabel Luco Morandé, fueron los protagonistas del ciclo Todo por ti que conduce Cecilia Bolocco en la TV chilena.

El actor y la mujer mantuvieron un cálido mano a mano con la ex Miss Universo, donde también hablaron de la China Suárez.

Aunque sin mencionar su nombre, la mamá del chileno confesó que, si bien no se había casado con la actriz, mantuvieron una ceremonia simbólica durante el bautismo de Magnolia, en Uruguay.

"Fue algo muy precioso", dijo Isabel ante la mirada un poco incómoda de Benjamín Vicuña. "¿Fue un rito?", interrumpió Cecilia Bolocco en ese momento y el intérprete mantuvo una respuesta escueta. "No fue un rito, no va más, no va más", contestó.

Benjamín Vicuña también habló de la posibilidad de casarse formalmente. "No tengo una particular afinidad ni por el rito, ni por la fiesta ni por el paso por la iglesia. Hay cosas más importantes. Si es encontrar un compañero, un partner, como decís vos", disparó en este sentido.

Cómo sigue la relación de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Desde la separación las cosas parecen estar tirantes entre Benjamín Vicuña y la China Suárez.

El diálogo entre ellos es escueto y sólo mantienen comunicación por sus hijos. "Entre ellos se cortó el contacto. Algunos me dicen que es para siempre. Solo hablan a través de abogados", contaron en Socios del espectáculo tiempo atrás.

Una vez confirmada la ruptura, los rumores sobre diversas infidelidades comenzaron a correr. Al parecer, la China Suárez habría engañado a Vicuña con Nico Furtado y también se habló de Wos, el reconocido trapero.

Ahora, que el tiempo pasó entre ellos las cosas parecen no haber mejorado. "La cosa sigue mal y parece que el tiempo no sana nada entre ellos. Ellos hicieron una serie que se llama Terapia Alternativa, que se estrenó cuando se estaban separando. La grabaron cuando ya estaba todo mal", dijeron en Socios del espectáculo.