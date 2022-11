La historia de Benjamín Vicuña y la China Suárez ya es historia pero un dato inesperado de la ex pareja dejó sorprendidos a los seguidores.

Isabel Luco Morandé, mamá del actor chileno, dio una entrevista exclusiva en el ciclo "Todo por tí" con Cecilia Bolocco, en la que también apareció el actor, y confirmó que su hijo se casó con la diosa argentina. El fragmento de la nota fue expuesto en Intrusos. “Gracias a esta nota, nos enteramos que La China Suárez y Benjamín Vicuña se casaron en el bautismo de Magnolia”, dijo Marcela Tauro en el programa de América.

La mujer aseguró que fue algo simbólico durante el bautismo de su primera hija juntos, Magnolia. "¿Este niño te va a llevar alguna vez al altar?", consultó la ex mujer de Carlos Menem a Isabel.

"Creo que en alguna teleserie va a ser", dijo Benjamín Vicuña con ironía, pero su mamá retrucó: "Cuando bautizó a la Magnolia. El padre le dijo 'por qué no hacés dos en uno' ", disparó Isabel ante sorpresa de Bolocco. "Fue precioso", agregó la mamá del actor pero él no quiso seguir la conversación. "No fue un rito. No va más", dijo.

"Fue un casamiento al estilo de ellos. No legal, pero simbólico cuando bautizaron a Magnolia y ella contó el ritual", agregó Tauro después de publicar esa parte de la entrevista.

Benjamín Vicuña habló de la posibilidad de casarse

En esa misma entrevista, Benjamín Vicuña habló de la posibilidad de casarse formalmente. "No tengo una particular afinidad ni por el rito, ni por la fiesta ni por el paso por la iglesia. Hay cosas más importantes. Si es encontrar un compañero, un partner, como decís vos", disparó en este sentido.

Luego, se refirió a la conformación de las familias ensambladas tal como logró generar con Pampita y Roberto García Moritán. "No quiero hacer apología del divorcio, pero cuando me preguntan soy de las personas que creo que tenemos el derecho de encontrar nuevamente la felicidad. Lo ideal sería poder mantener el matrimonio pero a veces no se puede", reveló.