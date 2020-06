La reacción de Cathy Fulop cuando le preguntaron si pensó que Oriana podía morir de Covid-19

Catherine Fulop y Ova Sabatini sintieron mucha angustia al enterarse que Oriana y Paulo Dybala había dado positivo de coronavirus mientras atravesaban la cuarentena en Italia.

Tras vivir días oscuros e incertidumbre la actriz abrió su corazón y contó como vivió ese momento en familia: “Tomé la postura de quedarme tranquila después de que pasó lo de Ori que tuvo coronavirus. Es como que quedamos un poco sentidos con esa preocupación. Y después no me enganché en estar dando todo el tiempo entrevistas y hacer Skype. Como estamos tan susceptibles hay que tener cuidado con lo que se habla y se dice, entonces dije ‘no, me quedo tranquila en casa’, después esto pasará y uno retomará la vida”, contó Cathy en Late el viernes, el ciclo radial que conduce Fede Bal por Radio Late.

“La cotidianeidad, esa cosa de verla, tomarme un café con ella y charlar en vivo. Hablamos casi todos los días, pero la distancia es angustiante, o la cosa prohibida de no poder ir y tocarle la puerta para abrazarla. Eso te llena de un ‘sinsabor’, además de la incertidumbre de este virus que uno no sabe cómo realmente actúa. Eso fue bastante heavy. Tuvimos mucho miedo, la amargura de Ova era increíble. Yo pensaba, hasta cuándo va a ser así?” agreró.

Cerca del final y con el mismo tema, Magui Sica, tomó la palabra con una profunda pregunta: “Como madre te veo eufórica y bien arriba, pero también tomándose las cosas con mucha seriedad. ¿En algún momento pensaste que sería de tu vida sin Ori si le llegaba a pasar algo?”, le preguntó a la conductora.

Tras una breve pausa, Fulop respondió a corazón abierto: “Wau, no. Por suerte tengo mucho positivismo. Por supuesto que estaba preocupada por la incertidumbre de no saber de qué se trataba esta enfermedad, este virus; pero también me preocupaba verlo a Ova tan preocupada”. “Yo trataba de no pensar en la fatalidad. Pensaba en positivo, que Ori y su novio son jóvenes, fuertes, que están bien y todo el tiempo estaba eso en mi cabeza. Fue una cosa muy extraña empezar la cuarentena ahí”, cerró.