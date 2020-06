Fede Bal hizo una sorprendente declaración sobre su salud y su relación con Barbie Vélez

Fede Bal atraviesa un delicado momento personal después de que le diagnosticaron cáncer de colon. Pero a pesar de la gravedad de la situación, el actor se mostró optimista y dispuesto a hacerle frente a esta etapa.

Es en este camino que el hijo de Carmen Barbieri confesó que, además de hacer el tratamiento médico correspondiente, se informa acerca de su problema de salud. En esa búsqueda de métodos nuevos, el actor de 30 años mencionó la "biodescodificación".

“Elijo creer que es algo hereditario. Pero también me empecé a empapar con la lectura de la biodescodificación, que habla de que cada cosa es por algo. Esto que me pasa a mí está relacionado a lo que uno no digiere, las malas sangres que uno se hace en la vida. Y, bueno como todos, yo tuve algunos momentos, que ustedes conocen, que fueron dolorosos de afrontar. Siempre intenté afrontarlo con una sonrisa pero en el interior uno tal vez no digiere lo que te pasa”, contó en Confrontados.

Lo cierto es que, tras esta declaración, Fede también se refirió al mal momento que pasó cuando se separó de Barbie Vélez, cuando fue acusado por violencia de género. “Fueron años difíciles, que tuve que sortearlo y lo llevé a un estudio de abogados. Elijo quedarme con los mejores momentos, los momentos tristes bueno...si pasa esto, pasó esto. No sé si es la culpa del estrés o la tristeza. Elijo creer que es algo hereditario y lo demás puede ayudar a que se genere algo, claramente”, disparó.