La reacción de Lali Espósito ante el nacimiento de la hija de su ex, Benjamín Amadeo

Lali Espósito y Benjamín Amadeo fueron pareja durante mucho tiempo. Luego cada uno siguió su camino aunque, al parecer, terminó todo más que bien.

El actor publicó hoy una foto de su hija recién nacida en sus Historias de Instagram, con una canción suya que se llama "Para siempre". Además, en el feed escribió: "Quiero contarles con inmensa alegría que ayer al mediodía llegó nuestra hija ANDES. Desbloqueamos un nivel de amor y emoción que nos era desconocido. Todos los aplausos y medallas para la madre que dejo todo. Una locura total. Gracias a todxs por los mensajes. Estamos flasheando".

Benjamín Amadeo le dedicó una canción a su hija recién nacida.

Todo bien

El mensaje del ex Casi Ángeles tuvo miles de likes y comentarios. Sobre todo, en respuesta a los corazones que le dejó Lali Espósito. "Amo que se lleven aunque no estén juntos, uno siempre debe de ser agradecida con la persona que fue importante en su momento y alegrarse por sus triunfos", "todas y todos buscando este mensaje", "qué linda sos", fueron algunas de las respuestas que recibió la cantante.

Otros famosos que felicitaron al actor fueron Tomás Fonzi, José María Listorti, Marcela Kloosterboer, Andrés Gil, Brenda Gandini, Gianina Maradona, Claudia Maradona y Guido Záffora.

Lali Espósito le dedicó unos corazones a su ex.

Aseguran que a Lali Espósito la vuelve loca un jugador de la Selección Argentina

En noviembre, con ánimo de conversar con sus seguidores, Lali Espósito decidió contestar algunas de las consultas que le mandaron. "Compartí una foto o video del jugador más lindo de la Selección", le pidieron en sus historias. Sin decir directamente el nombre del futbolista, Espósito compartió en la cancha con una foto de la Casita de Tucumán. Ahora ¿quien es el futbolista de la Argentina nacido en esa provincia?

Rápidamente, la periodista Juariu, quien está pendiente de la vida de todos los famosos, replicó esta historia y explicó: "Te amo, Lali. Para los que no entendieron se trata del Tucu Correa". Al jugador se lo había involucrado sentimentalmente a comienzos de 2021 con Tini Stoessel.

Aparentemente la respuesta llegó a oídos del Tucu, y enseguida se mostró interesado en las publicaciones de ella. Por eso no dudó en ponerle un like a una de las fotos que la cantante subió en su cuenta de Instagram. "Apenas lo subió y ya tenía un like del Tucu", comentó divertida Juariu.