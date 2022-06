La reacción de Mariana Nannis y Charlotte al conocer a Melody Luz, la nueva novia de Alex Caniggia

"El Hotel de los Famosos" generó muchas idas y vueltas sentimentales, sin embargo, Alex Caniggia y su novia Melody Luz continúan apostando a su amor.

La pareja dio un nuevo paso en su relación y según reportaron en "Mañanísima", el mediático le habría presentado a su nuevo amor a Mariana Nannis y a Charlotte Caniggia, las mujeres más importantes en su vida.



"Ya están todos afuera. No pueden hablar con la prensa, pero algunos sí ya están hablando. Están guardados, pero algunos están haciendo su vida, aunque no públicamente", comenzó relatando Estefanía Berardi.



"Esto es muy lindo porque todos decíamos qué iba a pasar con Alex y con Melody cuando salieran del hotel porque se los veía re enamorados. Hoy, que están afuera de la casa, siguen a full de novios, re enamorados", continuó la panelista. "Hacen planes juntos, van a comer a la casa de amigos, y van en parejita de la mano juntos", agregó.



Cómo fue la reacción de Mariana Nannis y Charlotte Caniggia

"Todo viento en popa, amor verdadero. Les cuento más: Alex Caniggia ya le presentó a Melody a su familia", resaltó Berardi.



Luego, la televisiva habló de cómo había sido el encuentro: "Me dicen que Mariana Nannis la trató muy bien, no sé si la vio por Zoom, pero parte de la familia ya la conoce. De hecho, cuando le preguntamos a Charlotte, ella nos dijo que no es celosa y que si el hermano es feliz, para ella está todo bien", cerró.