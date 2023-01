Graciela Alfano contó en los últimos días, y donde brindo entrevista a distintos medios, como logró superar un difícil cuadro de salud luego de someterse a dos intervenciones quirúrgicas en los riñones, de los cuales perdió uno por la aparición de tumores. Si bien su salud fue noticia y preocupación para todos, lo que no pasó desapercibido fue su reconciliación con su ex, el padre de sus dos hijos Francisco y Gonzalo, nada mas y nada menos que su ex marido Enrique Capozzolo.

En una nota que tuvo para “Nosotros a la Mañana”, la diva dijo: “La palabra ‘novio’ no se usa más, salvo que tengas 15 años. Solo puedo decir que, en términos generales, hoy hay dos tendencias. Una es casarse con uno mismo, que es lo que estoy proponiendo todo el tiempo. Y la otra es chonguear con el ex”.

Graciela Alfano y Enrique Copozzolo

“Chonguear con el ex es fantástico, lo mejor que hay. Uno cambia de pareja, pero siempre está con el mismo modelo. Sin embargo, cuando volvés con una persona del pasado te encontrás con un ser diferente. La relación es distinta porque ya tuviste hijos, nietos, otras relaciones”, había agregado Graciela Alfano, pero lamentablemente la reconciliación duró poco.

No duro mucho

El periodista Pampito Parelló Ancear, que se encuentra como panelista en el programa Intrusos, conducido por Flor de la V, ya tenía el dato de que la reconciliación entre Alfano y Copozzolo había finalizado, y sin vuelta decidió hacerle la pregunta: “¿Qué fue lo que pasó con Quique? ¿Vos lo contaste y te pinchó el globo?”.

A lo que la diva no se negó a responder y confirmó dicha separación: “Sí. Hoy recibí un mensaje que decía: ‘Prefiero terminar, porque tengo el perfil bajo...’. ¿Pero qué perfil bajo? Fuiste marido de Graciela Alfano. Después me dice: ‘Me estoy separando’. Yo ya sé la situación, chocolate por la noticia. Y después agrega: ‘Y estoy conociendo a alguien’”, dijo Alfano dejando a toda la mesa de Intrusos sorprendidos.

La diva, Icono Alfano

Queriendo agregarle algo de humor, dijo: “Otra que Shakira y Miley Cyrus. Me compro flores yo sola, me digo que me quiero... Me vinieron todas las canciones a la cabeza”. Luego, agregó: “Yo desconocía que él estaba saliendo con alguien, porque sino, la verdad, no tengo ganas: yo soy sorora, no le hubiera pateado el rancho a nadie”

Graciela Alfano, esplendida a los 69 años

Antes de finalizar con esta noticia que resultó ser una bomba, dijo: “La engaño a la otra conmigo. ¿Y yo qué vengo siendo? Porque no entiendo dónde estoy parada. Así que se terminó en el instante en que me dijo estoy conociendo a alguien. Ya está. Me sentí humillada, me sentí ofendida”.

J.M