Desde que Shakira estreno su nueva canción con Bizarrap no para de batir récords. Al igual que la ex de Pique, Miley Cyrus opto por estrenar un nuevo tema dedicado a su ex pareja, aunque con versos mucho más sutiles que los de la cantante colombiana.

Al igual que Shakira, Miley Cyrus le dedica una canción a su ex

Se trata de la nueva canción que formara parte de ‘Endless Summer Vacation’, el nuevo trabajo musical de Miley Cyrus que saldrá en el mes de marzo.

“Lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro. De eses sueños que no se pueden vender. Éramos bien juntos, hasta que dejamos de serlo. Construimos un hogar y lo miramos arder” dice parte de la canción que Miley le dedico a su ex pareja, Liam Hemsworth.

Al igual que Shakira, Miley Cyrus le dedica una canción a su ex

En el nuevo single, Cyrus se muestra más empoderada que nunca, y deja en claro que no necesita un hombre a su lado para sentirse completa y feliz.

5 canciones donde Shakira liquida su ex y a la amante: "No se lava bien los dientes"

Shakira tiene más de 33 años en la industria de la música a nivel profesional y escribe canciones desde los 4 años. Próxima a cumplir 46 años (2 de febrero) la cantante, bailarina, filántropa y compositora colombiana, revolucionó el mundo con su más reciente tema BZRP y Shakira Music Sessions #53 donde hace una "clara" catarsis en contra de Gerard Piqué, padre de sus dos hijos y de Clara Chía Marti, la amante con quien fue engañada y luego dejada.

5 canciones donde Shakira liquida su ex y a la amante: "No se lava bien los dientes"



Pero no es la primera vez que la cantante colombia Shakira deja por el suelo y líquida con versos, estrofas, rimas y acordes a sus exparejas y a las amantes y nuevas parejas que puedan llegar a tener.

Para los fans de la artista barranquillera y para los que no saben mucho de su discografía, acá va un breve listado de los temas donde la cantante saca todo su arsenal poético y pone en su lugar a quienes se atrevieron a jugar con su corazón.

FF