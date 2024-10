Durante la jornada de este domingo se llevó adelante de las gemelas que son hijas de Daniela Celis y Thiago Medina, evento al asistieron Julieta Poggio y Coty Romero. Tras la repercusión que tomó en redes sociales debido a que reunió a varios exintegrantes de Gran Hermano, Laura Ubfal escribió una nota en la que habló de que habría una mala relación entre Poggio y Romero, pero en este lunes por la tarde fue importante ya que hubo una respuesta en redes sociales ante estas supuestas malas diferencias que informó la periodista especializada en espectáculos: la correntina y novia de Nacho Castañares realizó un posteo en su cuenta de Instagram que dio que hablar.

La respuesta de Coti Romero a Laura Ubfal tras los rumores de mala relación con Julieta Poggio y Daniela Celis

Daniela Celis y Thiago Medina lograron convocar a varios exmiembros de Gran Hermano debido a que festejaron el bautismo de sus gemelas que tienen ocho meses y una de ellas tiene como madrina a Julieta Poggio: Aimé. Laia es la otra pequeña que también fue una de los centros de atención de esta belle celebración. Lo cierto es que durante el fin de semana, previo a este evento, Coty Romero le festejó el cumpleaños a Nacho Castañares, su pareja, y Laura Ubfal en su nota hizo hincapié en que no invitó a ningún ex participante de una de las casas más importantes de la República Argentina.

Cuando culminaba el domingo, la periodista de vasta trayectoria publicó en su cuenta de Instagram una historia junto un enlace directo a una nota en la que escribió que "todo mal entre Juli Poggio y Coty Romero'. Esta nota no tardó en trascender y el tema empezó a tomar preponderancia dentro de la agenda de medio especializados en espectáculos. "Este fin de semana Coty le organizó el cumpleaños a Nacho, su novio, y no invitó a ninguno de sus excompañeras de 'Gran Hermano'", comenzó diciendo la reportera. Y agregó: "Entre otras, Juli Poggio esperaba ser convocada al festejo, pero no ocurrió y cuando en este domingo Nacho llegó con Coty al bautismo de las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina, se produjo una distancia terrible por este tema".

Para profundizar esta información, Laura Ubfal contó que no hay ninguna foto en la que Coty Romero aparezca con el grupo de los ex hermanitos y que personas que presenciaron el bautismo de las descendientes de Daniela Celis y Thiago Medina indicaban que lo tenía "secuestrado" a Nacho. Además, también comentó que fue a la celebración de Aimé y Laia Medina sin haber recibido una invitación específica.

Luego de que Laura Ubfal publicara la información obtenida de lo que supuestamente habría pasado entre Julieta Poggio y la novia de Nacho Castañares, Coty Romero utilizó la herramienta de subir imágenes y sumar una canción: posteó cuatro imágenes suyas y una de Laura Ubfal tomándose de la cabeza y gritando, pero el dato más importante es que de fondo ubicó la canción "Fanático'"de Lali Espósito dando entender que esa es su respuesta frente a lo que publicó la periodista en sus sitios.

