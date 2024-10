Coti Romero y Nacho Castañares, ex participantes de Gran Hermano 2022, dejaron de ocultar su amor y fortalecieron su vinculo fuera del certamen. En febrero de este año, comenzaron a difundirse rumores de un posible romance entre ellos tras un video de ambos besándose en un boliche. Así, en julio, confirmaron su relación amorosa a través de las redes sociales,

Anterior a este romance, la correntina se había vinculado amorosamente con el Alexis “Conejo” Quiroga; una relación que comenzó adentro de la casa más famosa del país y perduró por un tiempo fuera de ella. Según difusión de las redes, un amor que terminó de la peor manera con Coti Romero siendo víctima de las infidelidades del Conejo.

Coti Romero y Alexis Quiroga

Este viernes 4 de octubre, la influencer volvió a aparecer en las pistas del Cantando 2024, en donde aprovecho para aclarar un par de puntos sobre la relación con su ex pareja y lo fulminó con unas palabras súper impactantes: “Deja de romper las pelot*s”.

Qué dijo Coti Romero sobre su relación con el Conejo Quiroga

Desde que Coti Romero y Nacho Castañeres confirmaron su romance, el Conejo Quiroga no ocultó su malestar argumentando que consideraba como un amigo a Nacho. Sumamente harta de las declaraciones de su ex pareja, la correntina aprovechó el momento, antes de presentarse en las pistas del “Cantando 2024”, y volvió a disparar en contra de Alexis.

"Estoy harta de todo eso, harta de la gente que se sigue metiendo en este tema que ya es cosa del pasado" comenzó diciendo Coti Romero minutos antes de deslumbrar en las pistas del reality. Y agregó filosa: “También lo escuché decir que se iba a seguir colgando de esto porque le debía a la producción, que no le importaba nada y que lo hacía todo por la fama. Pero que no se meta conmigo ni con mi novio, porque eso ya no va por ahí”.

Por otro lado, Nacho Castañares, quien estaba presente en el estudio, apoyó a su pareja: "La banco totalmente. Entiendo su enojo. Si van a compartir trabajo, que sea de la manera más amena posible".

Nacho Castañares y Coti Romero

De inmediato, Coti Romero reveló cuál era realmente la relación entre el Conejo y Nacho: “Siempre se dijo que eran amigos, pero nunca hablé en su momento porque pensé que no me correspondía. Creí que con sus 30 años iba a decir: ‘che, me dejo de joder, estoy molestando a dos chicos de 21 y 22 años’. Pero como no lo hizo, ahora voy a decir la verdad: nunca fueron amigos”.

“Cuando estábamos en pareja, él decía que Nacho era solo un compañero de trabajo, un compinche, pero jamás lo consideró un amigo. Así que no venga ahora a hacerse el dolido” continuo la influencer. Finalmente, la correntina lanzó una dura reflexión: "Todo esto lo hace porque garpa, pero ya no va más. Tenés 30 años, hacete cargo de tu edad y dejá de romper las pelot*s".

Coti Romero

Para concluir, Coti fue tajante: “Nadie es dueño de nadie, y el Conejo sabe que me fue infiel muchas veces, así que no tiene nada que reclamar. Ya está, el tema se terminó. Espero que él también lo entienda, como persona adulta, pensante y razonable, que creo que puede llegar a ser”.

Coti Romero brindó unas tajantes palabras en contra de Alexis “Conejo” Quiroga para defender a su actual pareja y aclarar un par de puntos de su anterior relación. La correntina y Nacho Castañares están viviendo una relación con mucho amor y compañerismo, que se vislumbra en cada momento que pasan unidos.

N.L