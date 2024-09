Juan Otero, el hijo de Flor Peña, se burló de la presentación de Coti Romero en el Cantando 2024: "Me aburrí"

El pasado lunes 23 de septiembre comenzó el Cantando 2024 por la pantalla de América TV. Agustín "Cachete" Sierra abrió la pista como el último campeón del reality en el año 2020; después tuvieron su presentación Coti Romero y Josefina Pouso.

Comenzó el Catando 2024 por la pantalla de América TV

El reality comenzó con puntajes muy bajos para los participantes y los jurados tomaron un rol bastante exigente. Se notó que los concursantes estaban un poco nerviosos por ser la primera performance pero ningún jurado tuvo piedad de eso. Tanto es así que Marcelo Polino le puso un 0 a Josefina Pouso.

Juan Otero opinó de las performances de sus compañeros de reality

Hubo muchas repercusiones luego del primer programa del Cantando 2024. Todos los programas de América TV hicieron su análisis y en las redes sociales varios periodistas del espectáculo dieron su opinión. El cronista de LAM fue a buscar la palabra de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, para que cuente que le pareció la performance de sus compañeros.

Juan Otero criticó fuertemente la presentación de Coti Romero en el Catando 2024

El hijo de Flor Peña estuvo haciéndole el aguante a su mamá en su primer programa como conductora del Cantando 2024. Al finalizar el reality, el cronista de LAM fue a buscar a Juan Otero para que opine cómo vio las primeras presentaciones. Recordemos que el hijo de Peña es participante, también, del reality.

"¿Qué viste hoy?", le preguntó el cronista de LAM. Juan Otero, sin pelos en la lengua respondió: "Fue un disgusto la verdad, chicos. Uno peor que el otro la verdad. Recién lo agarré a Cachete y le digo 'papi, no te podes olvidar la letra. Es tu primera gala y te olvidas la letra'".

Respecto a Agustín Sierra, el hijo de Flor Peña reveló "Son terrible chicos, ganador del cantando y se olvidan la letra. ¿En qué planeta lo viste?". Después Juan opinó de otra de sus compañeras, "Para mi la Pouso fue muy bizarra pero muy graciosa, la verdad que fue con la que más me divertí".

Cuando tuvo que decir que le pareció la presentación de Coti Romero, Juan Otero fue muy contundente:"Y Coti, me aburrí. Ósea fue la que mejor cantó pero la que más me aburrí. Como que no me pasó nada". Hasta el momento la ex Gran Hermano no le respondió a su compañero de reality respecto a sus dichos sobre su presentación.

Luego Juan Otero concluyó pidiendo que, "Así que chicos, mañana renueven por favor el staff porque me muero". El hijo de Flor Peña opinó sobre el jurado, también, pero fueron comentarios positivos para todos, incluyendo a Milett Figueroa.

C.S.