Victoria Beckham y David Beckham, están considerados como uno de los matrimonios más sólidos entre las celebrities y de los más enamorados, casi tres décadas juntos y con 4 hijos en común: Romeo, Cruz, Brooklyn y Harper Seven Beckham, en cada aparición pública siempre demuestran a pesar de los años y rumores de crisis que atravesaron, el cariño y amor que entre ellos es evidente.

Hoy lunes 17 de abril, la diseñadora cumple 49 años y su marido compartió una imagen retro de ellos dos, en los inicios de su historia de amor: "Feliz cumpleaños a la esposa y mamá más increíble, alguien que nos inspira todos los días, te amamos y mereces tener el día más perfecto, feliz cumpleaños", escribió el ex futbolista, arrobando a sus hijos y acompañado por varios emojis de corazón.

La publicación de David Beckham

A su vez, Victoria Beckham también realizó un divertido posteo, en donde se la ve celebrando junto a David, entre globos y comiendo una porción de torta.

La publicación de Victoria Beckham

"Celebrándome anoche. ¡¡Los quiero mucho a todos!! Te echamos de menos, Romeo. Besos", expresó desde su red social la diseñadora de moda, además de arrobar a sus hijos y manifestar lo mucho que los extraña.

La historia de amor entre el ex futbolista y la ex Spice Girl comenzó en los 90, cuando sintieron un flechazo durante un partido benéfico del Manchester en 1998. En reiteradas ocasiones la pareja confesó que fue amor a primera vista y un año después anunciaban su compromiso para no separarse nunca más, además, de darle la bienvenida al mundo a su primer hijo, Brooklyn Beckham.

D.M