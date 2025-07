A más de diez años de la muerte de Ricardo Fort, su hija Marta Fort habló con total sinceridad y contó cómo fueron los últimos días de su papá, el mediático empresario y cantante. En una emotiva entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la joven de 21 años reveló detalles íntimos sobre el vínculo que aún la une con su papá y recordó una experiencia espiritual que vivió junto a su hermano mellizo, Felipe Fort.

Con apenas cuatro años de exposición mediática, Fort se convirtió en una de las figuras más populares y excéntricas de la televisión argentina. Tras atravesar severos problemas de salud, falleció el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, a causa de un paro cardíaco.

Marta Fort con su papá, Ricardo, y su hermano, Felipe.

Durante la charla con Maugeri, Marta —modelo e influencer, además de heredera de la histórica empresa Felfort— explicó que, aunque su papá ya no está físicamente, su energía sigue presente. “Por más que no pueda verlo, nunca sentí que su presencia no estaba. Siempre sentí su energía y obtuve algunas señales de él”, expresó.

“Él tenía una energía que ni yo ni nadie va a poder olvidar. Era una energía con muchísima presencia. Creo que nadie va a poder borrar o igualar cómo era él”, agregó con emoción.

Cómo fueron los últimos días de Ricardo Fort

Con emoción y madurez, Marta Fort confesó que extraña con nostalgia los momentos felices junto a su padre, pero que con el tiempo logró entender que su partida fue, en parte, un alivio: “En sus últimos días, él sufrió mucho por un montón de cosas. Siento que ahora puede tener una energía más relajada. Está en paz”.

También recordó con claridad el deterioro físico que sufrió el recordado mediático en sus últimos tiempos. “Es una pena su pérdida, pero una vez que pude madurarlo, entiendo que era lo mejor para que él descanse. Él no se permitía descansar nunca. Aunque cada día tenía más dolores, no paraba. Siento que ahora descansa en paz”.

Marta Fort en +Caras: "Siento que ahora descansa en paz".

El sueño que tuvo con su hermano Felipe

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Marta relató un sueño que compartió con Felipe, la noche posterior al fallecimiento de su papá. “Fue muy loco porque los dos soñamos lo mismo. Nos despertamos conmovidos y nos completamos el sueño uno al otro”, reveló.

Ricardo Fort y sus hijos, los mellizos Marta y Felipe, nacidos el 24 de febrero en Los Ángeles, California, Estados Unidos

“En el sueño estábamos en nuestro dormitorio, que en ese momento compartíamos, y una de nuestras niñeras nos decía que papá nos quería ver en la sala. Nosotros no lo podíamos creer. Fui y lo vimos. Estaba con la rodilla vendada, con muletas, como estaba rutinariamente”, relató.

A más de una década de la muerte de Ricardo Fort, su hija Marta Fort habló con total sinceridad y contó cómo fueron los últimos días de su papá. “Siento que ahora descansa en paz”, dejó claro la joven en una entrevista que, una vez más, emocionó a todos y rindió homenaje al inolvidable “Comandante”.