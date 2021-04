La rutina física de Pampita durante el embarazo

Pampita está entrando a su sexto mes de embarazo y en medio de la felicidad que le genera la espera de su primera hija junto a Roberto García Moritán, la modelo se ha vuelto imparable.

Con su pancita alcanzando un gran volumen, la conductora de Pampita Online continúa con sus labores en la televisión y mientras se prepara para formar parte del jurado de La Academia, aprovecha el tiempo para ejercitarse y mantenerse saludable.

A través de Instagram, la top mostró la rutina de pilates que realiza a diario. A través de las típicas máquinas y camas destinadas a ejercicios de flexibilidad, resistencia y estiramiento, Pampita se vio muy concentrada en terminar cada paso de su actividad.

"Me encanta entrenar, hacer deportes, estar en movimiento! , como no paro en todo el día me cuesta encontrar un lugar en mi rutina, pero siempre lo hago", aseguró.



Pampita habló de los antojos de su embarazo

Ale Martínez consultó a Carolina Pampita Ardohain por sus antojos durante el embarazo y la conductora dejó a todos boquiabiertos con su respuesta. “No tengo antojos, la verdad que no. No tengo antojos. Voy a aprovechar en algún momento”, remarcó Pampita.

“No hay nada, sí me gustan mucho más las frutas y las verduras. Nada me da asco, no le hago asco a nada”, finalizó Pampita.