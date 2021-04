Pampita reveló que su hijo Bautista la critica por sus pasos de baile

En medio de las noticias que van surgiendo por el comienzo de "La Academia" de ShowMatch que arrancará en poco menos de un mes, Pampita habló en su programa de cuando supo ser ganadora del "Bailando por un Sueño" y aunque es una especialista en todos los ritmos contó que su hijo mayor, Bautista Vicuña (uno de los tres varones que tuvo con Benjamín Vicuña) la critica por su forma de bailar.

“Hace tanto que no bailo que cuando bailo mi hijo, Bauti, me dice mamá, ya no se baila así”, comentó ella con un humor. “Ay, nooo”, le dijo Natalie Weber, una de sus panelistas, a lo que ella siguió: “Yo ya no sé cómo se baila, si hace tanto...”, “pero vos decile ¿sabes cuántos Bailando tengo yo?”, agregó la esposa de Mauro Zarate con humor y la top model cerró: “Sí, pero parece que me voy desactualizando, hay pasos nuevos que no enganché”.

Pampita adelantó el Baby Shower por la pandemia

Embarazada de 5 meses, Pampita espera ansiosa la llegada de su beba fruto de su amor con Roberto García Moritán, que nacerá en julio. La conductora de Pampita Online anunció ayer en su programa que decidió adelantar la fecha del Baby Shower por temor a las nuevas medidas de restricciones producto de la pandemia.

Ante la pregunta de una de sus panelistas, Carolina dijo que no necesita nada, que guardó las cosas de sus otros hijos y entonces ya tiene cochecito, cambiador, todo y que la reunión tiene como único objetivo juntarse con amigas y celebrar.

El festejo, que habitualmente se realiza el último mes de embarazo, en el caso de Carolina, se hará la semana próxima: "Es juntarnos para compartir ahora porque no sabemos qué va a pasar por la Pandemia y después no lo vamos a poder hacer" dijo con una enorme sonrisa.

"Viste que hay medidas nuevas. Tenemos miedo de que no podamos juntarnos ni con 10 personas y por las dudas adelantamos todo y ante las medidas que van surgiendo semana a semana dijimos ´mirá si de repente cortan todo´. Entonces lo vamos a hacer ahora"

Por último, la empresaria reafirmó que la idea es juntarse, estar con amigas y charlar. Que sus amigas vayan a su casa, relajen, descansen y ella las mima.