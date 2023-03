La tierna foto de Calu Rivero junto a su recién nacido: "Enamorada"

Calu Rivero fue mamá hace tres semanas de Tao, fruto de su relación con Aíto De la Rúa.

Desde entonces, la actriz comparte esporádicamente algunas imágenes junto al bebé recién nacido.

En esta ocasión, enterneció a sus seguidores con una foto muy especial.

Calu Rivero publicó una tierna postal con Tao en sus brazos, envuelto en una manta de hilo. De fondo, se lograba leer con letras en madera la frase "Magic is real" (La magia es real).

"Enamorada", escribió la actriz al pie de la foto junto a un emoji que se le cae la baba. Y sí, está embobada con su bebé que en días cumplirá su primer mes de vida.

Calu Rivero y Tao.

La noticia del nacimiento de Tao

Calu Rivero y Aíto De la Rúa fueron papás de Tao, su primer hijo, el pasado 22 de febrero.

La noticia la confirmó Laura Ubfal en Intrusos donde anunció la buena nueva en pleno aire del ciclo. "Fue parto, natural, hermoso", contó la periodista.

Horas antes de la llegada del niño, Calu Rivero y Aíto habían compartido una particular sesión de fotos donde la actriz mostró su enorme panza.

Calu Rivero y Aíto De la Rúa.

"In the flow of nature", escribió Calu Rivero en esta serie de imágenes que significa "en el flujo de la naturaleza", rápidamente los 950 mil seguidores de Rivero comenzaron a expresar muestras de afecto.