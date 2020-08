Lizardo Ponce abrió su corazón y contó el bullying que sufrió por su condición sexual

Lizardo Ponce, relató cómo transcurrió su adolescencia, víctima de bullying y el momento en el que le confesó a sus padres que era gay.

En poco tiempo, Lizardo se convirtió en un importante influencer. Además de sus posteos, sus divertidos diálogos con Yanina Latorre en "Los Yanardos", su participación en el Cantando 2020, muestran una felicidad que no es la que vivió mientras transitaba su adolescencia.

En diálogo con Revista Gente, Lizardo aseguró que sufrió mucho el bullying y que de sus compañeros de la escuela "recibía miradas y burlas, insultos y chistes. Sufrí mucho". dijo.

Lizardo no es "un paracaidista", estudió periodismo y se formó, pero al no tener lugar en la televisión, encontró en las redes su espacio para manifestarse y la respuesta fue por demás satisfactoria. Tiene más de un millón de seguidores cifra que se agranda día a día. En su espacio catártico, se muestra tal cual es: simpático, desenfadado y algunas veces provocador. Se equivocó y pidió disculpas. Aprende. Pero no siempre fue así.

Además en dicha entrevista, el joven relató el difícil momento en el que le tuvo que contar a sus padres que era gay y dijo que fue su psicóloga quien le propuso hacer una sesión en familia para blanquear esa situación, algo que ocurrió y que sus padres se tomaron bien.

"A los veintipico me costaba mucho hablar acerca de que era gay. Por eso, un día mi psicóloga me propuso llevar a mi familia a la sesión y contárselo ahí. Se lo tomaron bastante bien".

​"Mi viejo me dijo ‘si para alguien esto es un tema, esa persona no merece estar en tu vida'", relató Lizardo. "En su momento estuve cinco años de novio: mostraba libremente a mi compañero y nunca lo escondí", explicó. Y concluyó: "No tengo problema en contar mi vida, mis cosas y lo que soy".