La triste confesión de la China Suárez: "Me afecta mucho"

Es mucho lo que se habla de la vida privada de la China Suárez. En este último tiempo, recientemente separada de Armando Mena Navareño, se la vinculó también con la ruptura de Rodrigo De Paul y Camila Homs.

Sin embargo, cuando estrenó "El Juego del Amor", junto a Santi Celli, la China Suárez fue sincera al expresar cómo manejará las críticas o las opiniones sobre su vida privada en medio de esta nueva faceta artística de lanzarse como cantante solista.

Con respecto a esto la China Suárez fue muy clara: "Es imposible no enterarse. A veces, me afecta mucho y otras lo llevo bien, depende del momento". De esta forma la actriz expresó que se entera de todo lo que se dice de ella y en algunas oportunidades no la pasa bien con eso.

Y al momento de explicar cómo maneja este tipo de situaciones de exposición donde se ve afectada, la China Suárez agregó: "Sigo trabajando, lo hago desde muy chica y mi respuesta ante tanto ruido siempre es esa, me meto para adentro, es mi forma de preservarme".

La China Suárez se lanza como solista

La China Suárez tiene expectantes a sus fans con el lanzamiento de su carrera musical como solista. Ya se dio a conocer que las canciones que interpretará son de autoría propia y que escribe sobre su vida, desde su experiencia en diferentes situaciones.

La artista fue muy clara al expresar que con su música dejará su alma al descubierto, por lo que resulta curioso, ya que en sus letras habla de su vida personal, lo que nos permitirá conocer más en detalle cómo se sentía ella en algunos momento especiales que le tocó vivir.