Lali Espósito lanzó su nuevo disco "Lali" en la noche de este jueves. Para el videoclip eligió a Juan Minujín de protagonista y el actor se lució con su interpretación.

La canción se llama "Obsesión" y posee una letra fuerte que refleja el acoso de muchas mujeres con sus exparejas.

Lali Espósito y Juan Minujín.

La trama del videoclip transcurre en los 80's y refleja un estilo Flashdance. Lali Espósito es bailarina de jazz y Juan Minujín su expareja y actual profesor.

Mientras muestran escenas de una clase, aparecen flashbacks de su relación.

"Me sigue con el taxi, toma foto a lo paparazzi. Ya no quiero tenerte cerca de mí, no llames nunca más que no estoy para ti", canta la artista en el estribillo. Y continúa: "Ya no quieras llamar mi atención, lo que tienes se llama obsesión".

El mensaje de Juan Minujín a Lali Espósito

Por su parte, Juan Minujín, le dedicó unas emotivas palabras a la cantante en las redes sociales tras el estreno del videoclip. "El talento y el carisma (y tantas cosas más) en esta persona increíble! Te quiero Lali. Gracias por esta invitación", escribió el actor.

"¡La terminan ya! incendió", comentó Carla Peterson, quien interpretó a la esposa de Juan Minujín en "100 días para enamorarse". Mery Del Cerro, gran amiga de Lali Espósito, dejó también unos emojis de fuegos.