Lali Espósito habló sobre los rumores de crisis con su novio

El Día de San Valentín fue un momento especial para que muchos famosos compartieran en las redes tiernos mensajes de amor, sin embargo, muchos comenzaron a preguntarse qué pasaba con Lali Espósito y su novio, Santiago Mocorrea, ante la falta de un mensaje directo de la artista quien actualmente se encuentra en Madrid, España, grabando la serie de Netflix "Sky Rojo".

En medio de las especulaciones, la actriz y cantante dialogó con Ángel de Brito en El Espectador (CNN Radio), y negó rotundamente la separación: “Estoy acá con Santi en Madrid, me vino a acompañar. El Día de San Valentín me la baja, por eso no puse nada”, dijo Lali desmintiendo que exista una crisis de pareja.

Para cerrar con el tema, aclaró: "San Valentín no es para mí".