Lali Espósito visitó el nuevo proyecto de Moria Casán, en el posdcast de la "One" tuvieron unos dichos polémicos acerca de Shakira. Las redes explotaron contra la actriz y ella no dudo en responderles a los haters.

En el ciclo de la "One", la artista dijo: "Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra". Moria entonces le respondió: "Shakira ya me resulta densa”. Entre risas, Lali agregó: "Shakira basta, ya entendimos que no querés más a Piqué, ya entendimos".

La respuesta de Lali Espósito sobre la polémica con Shakira

Tweet de Lali Espósito

La actriz se mostró sorprendida por los comentarios de las redes sociales "bardeandola" por los dichos hacia la cantante colombiana. Lali Esposito mediante su cuenta de Twitter aclaró lo sucedido: "Pero miren si voy a bardear a una de mis ídolas máximas?? Keee?? No sean sonsos, amores. Hay que reírse un poco. Besitos".

AF.