Lali Espósito y la China Suárez compartieron una noche de fiesta en la noche porteña

La China Suárez y Lali Espósito compartieron una divertida noche de fiesta en la capital porteña. La Bresh es por excelencia el lugar que la mayoría de las figuras del espectáculo de nuestro país, eligen para disfrutar con amigos.

En esta oportunidad, desde la cuenta de Instagram oficial de la reconocida fiesta, compartieron las postales que dejó la noche del viernes 2 de junio. Lali Espósito posó abrazando de atrás a su amiga de la niñez, la China Suárez.

Lali Espósito y la China Suárez.

Pero también se la vio con Gime Accardi, que hace años cortó su relación con la China. No es la primera vez que la intérprete de "Lo Que Dicen de Mí" tiene que compartir un espacio de diversión con personas que ya no se habla. Cabe recordar que semanas atrás le pasó de estar espalda con espalda con Wanda Nara.

Sin embargo, la cantante aseguró en diálogo con Guizo Záffora que no tiene problemas con nadie y que no tiene la necesidad de defenderse de nadie. Motivo por el cual no se hace problemas si cerca suyo tiene personas que forman parte de su pasado o con las que protagonizó escándalos mediáticos.

Lali Espósito y Gime Accardi.

La China Suárez nuevamente cerca de Lauty Gram

Como si eso fuera poco, quien también se hizo presente en la Bresh fue nada más y nada menos que Lauty Gram, el cantante con el que se la relaciona a la China Suárez. El artista estuvo en el vip, cerca de la actriz y luego cantó en el escenario de la fiesta.

Todos los presentes fueron testigos del show que brindó Lauty Gram. Aunque hasta el momento, no salieron a la luz imágenes que dejen en evidencia que tan cerca estuvieron el cantante y la China Suárez.