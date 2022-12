Lali Espósito recibió mensajes del hombre que la acosó en Qatar: "Es totalmente falso"

Lali Espósito vivió la final del Mundial de Qatar 2022, entre Argentina y Francia, como jamás imaginó. Fue la artista elegida para que entonara el himno nacional previo al partido y luego, vio a la Selección Argentina salir campeona del mundial. Pero no todo fue alegría, porque se viralizó un video donde, durante el festejo de un gol, se ve a un jóven argentino acosando a la cantante desde atrás, sin que ella se diera cuenta.

Ese hecho generó el repudio de miles de usuarios en las redes y ahora se conoció que esta persona le envió un mensaje a la cantante. Fue Ángel de Brito quien en LAM reveló los textuales que la misma Lali le compartió para que los divulgue.

“Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba atrás tuyo en la cancha, en la final del Mundial”, comenzó de Brito a replicar el mensaje y agregó: “Estuve y estoy viendo los videos, y los comentarios que salieron en las redes y en los medios; y es totalmente falso lo que se está diciendo”.

“Yo estaba con mis amigos viendo los penales, abrazado, y perdí el equilibrio. Me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos, me sostuve en la cintura apenas un segundo, como quedó claro en el video. Jamás haría algo como lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando mal por las cosas que se dicen sobre mí y que no hice”, cerró.

Pese a esto, sus palabras no tienen nada que ver con las primeras declaraciones que había hecho, en donde se había jactado de haber "apoyado" a la artista.

Lali Espósito rompió el silencio y habló del acoso que sufrió en Qatar

En un móvil de LAM, el cronista le consultó sobre el acoso que sufrió. Ante el abucheo que las fanáticas de Lali Espósito que estaban cerca, la cantante dio su palabra sobre los hechos, aunque un poco cansada de la situación. "Mis amigas suben al bondi para ir a laburar y lamentablemente esto también les pasa. Acá sucede que yo soy conocida y por eso llama la atención el hecho" respondió sobre lo que siente al ver las imágenes y pidió que se tenga conciencia que esto sucede a diario a todas las mujeres.

Ante la reflexión del movilero de LAM, que aseguró que se repudia esos hechos, Lali redobló la apuesta pidiendo que "repudiemos lo que vemos todos los días, no lo que le hacen a una Lali Espósito en un video viral". También pidió que las personas que vean una situación de acoso en la vía pública, de aviso: "Porque si ves una situación así en el bondi, ayudes a esa persona" agregó la actriz, finalizando su mensaje.

El video en cuestión se grabó para la transmisión del programa Por el mundo (Telefe), conducido por Marley. Luego de cantar el himno, Lali fue a la tribuna a ver el partido junto a Marley y el equipo de producción, como invitada del programa. La situación de acoso que vivió la estrella pop, fue durante la tanda de penales, luego que Gonzalo Montiel convirtiera el penal que le dio el título del Mundial de Qatar 2022 a la Argentina. El joven con la camiseta de la Selección, apoya desde atrás a la actriz, sin que se diera cuenta. Los usuarios de Twitter captaron ese momento y lo viralizaron en la red social del pajarito.