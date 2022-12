Cómo fue la propuesta a Lali Espósito para cantar el Himno Nacional en la Final del Mundo

Lali Espósito fue la artista elegida para cantar el Himno Nacional Argentino en la apertura de la Final del Mundial Qatar 2022 ante Francia. La cantante se lució con un vestido negro y cautivó al público con su performance.

Lali Espósito viajó a Qatar para co-conducir el programa que realiza junto a Marley. Ambos disfrutaron de la ciudad de Doha y los partidos de La Scaloneta hasta la clasificación a la final.

Lali Espósito durante la apertura de la Final de la Copa del Mundo

Marley y Lali se llevaron una gran sorpresa cuando recibieron el llamado de la AFA donde le solicitaron que cantara las estrofas de nuestro emblema nacional. "¿Está Lali? nos gustaría que cante el Himno", Marley explicó cómo fue la solicitud. La artista expresó que fue muy de repente y no estaba lista: "Cero preparación. Me los llevé a todos al shopping. Todo me quedaba muy grande y no había tiempo".

En medio de los nervios y la emoción, Lali Espósito no lograba encontrar un vestido que fuera de su talla, todo le quedaba grande. Terminó comprando un vestido negro de una marca de lujo, pero necesitó un ruedo para acortar el largo. Al parecer, fue una hincha argentina quien le hizo el favor.

Lali y Marley durante uno de los partidos de Argentina

Durante sus programas, Lali contó que es muy cabulera y cree en las energías. Su cábala consistió en prender un palo santo durante los encuentros de Argentina. De hecho, la cantante buscó en las ferias de Doha palos santos para continuar con su cábala en Qatar. Por esta razón, explicó que estaba muy nerviosa por lo que podía llegar a pasar.

Finalmente, ya lista para su presentación en la Final de la Copa del Mundo, Lali contó que no pudo pegar un ojo en toda la noche. "La pasé pésimo. Pensé en todas las cosas malas que podían pasarme", sentenció.