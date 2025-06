Lali Espósito respondió las críticas sobre sus supuestas cirugías estéticas y reveló su verdad: "Cada quien es libre"

Lali Espósito es una de las grandes referentes del arte en la Argentina, desde sus comienzos en la actuación y posterior lanzamiento como cantante. Hoy a sus 33 años, es una de las artistas del momento que supo ganarse el cariño de la gente y sus fans, su cercanía con sus seguidores es algo que las distingue pero recientemente sorprendió con una respuesta que dio en X (ex Twitter), al momento que recibió una agresión.

Una de las grandes características de Lali es responder ante diversas situaciones, pero suele resguardarse ante las agresiones por ello, sus palabras sorprendieron tras ser señalada como una de las figuras que pasa por el quirófano para "mejorar" su aspecto físico.

Lali Espósito sobre las cirugías estéticas

X es una de las redes sociales donde más se pueden leer opiniones de todo tipo, desde cuestiones políticas, accionares virales a críticas sobre alguna figura. Son tantos los comentarios que se hacen día a día que muchos pasan desaparecidos, pero esto no sucedió para Lali Espósito, quien leyó palabras sobre ella y no dudó en contestarte a una usuaria desconocida.

"La amo, pero no le entra una jeringa más de botox en la frente, esa de hacerse la desentendida ya no da, queda mejor asumir lo que una tiene hecho y listo", fueron las palabras de la usuaria sobre Lali Espósito. Y la cantante no dudó en responder: No me hago nada en la cara. Todas cosas no invasivas y me cuido bastante la piel con cosas que están bárbaras y cada quien es libre de hacerse lo que quiera. Así como yo decido no ponerme cosas ni cambiarme mis facciones".

No conforme, la cantante de "Fanático" indicó que ella no critica a quien elige realizarse intervenciones estéticas, pero sí lo hace a quienes consideran que hay un tipo de belleza que copia."Es una opinión sobre las presiones que hay sobre nosotras con respecto a crecer", agregó.

Y tras esta aclaración, contestó más críticas. A quien le indicó que se realizó un aumento en su volumen de labios le indicó que su boca es grande desde su nacimiento. Otro usuario lanzó: "Después de todas las cirugías para quedar linda es más fácil decir que se acepta tal y como es". Ante esto, Lali le respondió: "Pues ninguna. A esto me refiero. Piensan y afirman que necesitamos operarnos para estar como nos gusta".

Con la sinceridad que la caracteriza, Lali Espósito habló sobre su aspecto físico y aseguró que no es su elección pasar por un quirófano para retocarse, pero aprovechó para apuntar contra aquellos que imponen un estereotipo físico a seguir.