Eial Moldavsky se refirió a su escándalo con Lali Espósito: “Me dejó mal conmigo mismo”

Eial Moldavsky rompió el hielo después de tres meses de silencio y se refirió por primera vez al episodio que lo tuvo en el centro de la escena mediática: su comentada anécdota con Lali Espósito en Olga, la señal de streaming en la que se desempeña como panelista.

“Fue un gran bajón. Yo lo veo y no me gusta lo que veo. Me da vergüenza”, confesó Eial en una entrevista con Luis Novaresio en LN+. El joven humorista e hijo de Roberto Moldavsky admitió que el episodio lo marcó profundamente y que todavía lidia con las consecuencias. “No entiendo a la gente que no se arrepiente de cosas. Yo me arrepiento de cosas que hago muchas veces”, dijo con sinceridad.

En ese recordado programa, Eial relató una historia con múltiples pistas que llevaron a suponer que se refería a Lali. Aunque luego aclaró que el relato era ficticio, el daño ya estaba hecho. La reacción del público fue inmediata, y el joven humorista se convirtió en blanco de fuertes críticas. “Me dejó en un lugar que me da vergüenza… Y no por esto que fue público, sino porque me dejó mal conmigo mismo”, agregó en la reciente entrevista.

Durante la conversación con Novaresio, Moldavsky habló también sobre su tendencia a la autocrítica y el deseo constante de reparar sus errores. “Hay muchas decisiones que tomé en mi vida que me duelen hasta el día de hoy. No esta, que fue pública, sino cosas con personas que quiero: mi viejo, mi hermana, amigos. Cosas que hice o dije y me quedaron ahí.”

El joven, que hoy se desempeña como parte del equipo de humor y producción de contenidos en Olga, reflexionó sobre cómo desea que se lo recuerde en el futuro: “Trato de pensar que en algún momento voy a poder ‘tapar’ esas cosas con otras que me hagan sentir más cómodo, pero están ahí. Se suben conmigo a todos los aviones”.

A pesar del escándalo, Lali Espósito evita hacer declaraciones públicas sobre los dichos de Eial Moldavsky. En medio de la polémica, eligió enfocarse en su carrera y compartió un emotivo recuerdo de su show en Vélez, manteniendo su estilo de no alimentar rumores innecesarios. “Si pudiera cambiarlo, lo cambiaría. Que me traiga otra persona hasta acá, quiero ser distinto”, cerró Eial Moldavsky, mostrándose arrepentido con respecto a sus dichos y dejando en claro que el aprendizaje ya está en marcha.

