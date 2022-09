Lali Espósito se defendió de una de las "angelitas" por el final de La voz argentina

Lali Espósito enfrentó las versiones de enojo en el final de La voz argentina.

Según contó Estefanía Berardi, luego del triunfo de Yhosva Montoya la jurado se habría ido enojada del estudio del ciclo porque esperaba que sea Ángela Navarro, de su team, quien se lleve el galardón.

"Está que se la llevan los demonios", dijo la panelista de LAM y Mañanísima quien difundió un supuesto audio de Lali Espósito enfurecida, que resultó ser una escena de la película "Permitidos" que realizó junto a Martín Piroyansky y Benjamín Vicuña.

En respuesta a esta fake news, Lali Espósito fue contundente y aclaró los tantos. "Me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS( que si no la vieron la recomiendo).Pero después de reírme me preocupo pensar que haya gente que "informe" así. Media pila che (me sigo riendo ahora..)", dijo en Twitter ante esta situación.

La respuesta de Lali Espósito.

Estefanía Berardi no se quedó callada ante este mensaje y le respondió sin filtro a Lali. "No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake News que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y si, nos reímos todos porque por suerte era una pavada", disparó.

Estefanía Berardi le contestó a Lali Espósito por la difusión del audio falso sobre La voz argentina.

Las diferentes versiones sobre la actitud de Lali Espósito en el final de La voz argentina

Al parecer, la difusión de ese audio se generó desde una cuenta fake que se encargó de hacer correr el rumor en las redes sociales. De todas maneras, Laura Ubfal apoyó la información y aseguró que Lali Espósito no estaba feliz por el desenlace del programa. "Pero ojo, es verdad que Lali no se fue muy contenta", dijo la periodista.

Lali Espósito junto a Ángela , la finalista de su team.

"Se fue antes. No sabemos bien por qué. Ella se tiene que ir a España. Está con un pie en el avión. Va a ser columnista en El hormiguero. El 22 tiene un recital en Madrid y tiene que presentar su serie. Tiene una agenda de locos", aclaró.