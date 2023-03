La estrella pop Lali Esposito estuvo presente en el cumpleaños número 60 del cantante de rock Fito Paéz el fin de semana. La celebración estuvo repleta de varias figuras del mundo del espectáculo, entre ellas, el actor Ricardo Darín, quien tiró unos prohibidos juntos a Lali Esposito.

La cantante que tuvo un record de ventas con su Tour Disciplina en el estadio Vélez, bailó junto al actor la canción “I Don´t Want to Talk About It” de Rod Stewart y quedó filmado por uno de los invitados al cumpleaños, y la cantante lo publicó en sus historias de Instagram donde le agregó: “Dándolo todo” y arrobó al actor.

!Se bailaron todo!

El cumple de Fito

La novia de Fito Paez, Eugenia Kolodziej, le organizó su cumpleaños número 60 al cantante, y a el asistieron músicos, empresarios, actores y otros artistas. Fito llegó en un auto descapotable y con toda la felicidad que se tiene al celebrar la feliz vuelta al sol.

Asi fue la entrada de Fito Paez a su cumpleaños número 60

Al evento concurrieron Ricado Darín y Florencia Bas, Gastón Pauls, Nicolás Pauls, Julieta Cardinali, Dolores Fonzi, Leonora Balcarce, Daniel Barone, Rubén Rada, Juanse, Cata Spinetta, Sofia Gala, Lali, Peter Lanzani, Andy Kusnetzoff, Migue Granados y más.

J.M