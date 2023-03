En el marco del cumpleaños 60 del cantante, pianista y compositor Fito Páez, su novia Eugenia Kolodziej habló con LAM y reveló detalles de cómo nació su romántica historia de amor hace ya 9 años.

"Nos conocimos por Facebook hace 9 años, pintó el amor. Un día nos juntamos a tomar algo y acá estamos". Eugenia afirmó que Fito Páez es un hombre muy entretenido para hablar.

La historia de amor de Fito Páez y Eugenia Kolodziej: "No era fan de él, nos conocimos por Facebook".

Eugenia Kolodziej confesó que pese a que conocía y había escuchado su música, no era fanática de él. "Lo había visto una vez en un recital, pero no era una fan, fan. Conocía su música y me gustaba, pero tranqui", acuñó la novia de Fito.

¿Cómo se dio todo?

"Comenté una foto y se ve que él vio el comentario... No puse nada del otro mundo.. Él me escribió y ahí empezamos a hablar y buena onda", agregó Eugenia Kolodziej.

"Cuando me escribió no le respondí porque no venía de su Facebook, tenía otro nombre. Pasaron unos días, stalkear esa cuenta y me vi que era él y le respondí y ahí empezó la charla", comentó Eugenia Kolodziej.

Eugenia Kolodziej le envió un saludo muy amoroso en el cumpleaños a Fito: "Lo amo con todo mi corazón".

