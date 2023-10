Tras los rumores de romance con Martín Insaurralde, Romina Malaspina defendió a Sofía Clérici: "La felicito"

Martín Insaurralde está pasando por una escandalosa polémica después de que Sofía Clérici expusiera videos y fotos con él en un yate por Marbella. Luego, Romina Malaspina quedó en el medio de esta encrucijada porque la vincularon con el exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires. La dj aclaró los tantos y habló con LAM al respecto.

LAM: Romina Malaspina habló sobre la polémica relación de Martín Insaurralde y Sofía Clérici

Sobre la modelo, Romina Malaspina indicó: "No tengo ningún vínculo, solamente me la crucé en un restaurante una vez. Unos mensajes nada más, pero fue hace un montón". Luego, dijo: "Se estaba diciendo que ella salió a aclarar lo de Insaurralde por lo que se habló en el piso la otra vez", haciendo referencia a cuando Ángel de Brito le preguntó sobre el tema en el Bailando 2023. Y agregó: "No pienso que sea por eso, acá hay otra cosa".

"No es ninguna tonta y esto fue pensado. Es raro que a tres días del debate, a un mes de las elecciones. Capaz alguien tenía que mostrar la verdadera cara de Martín", agregó la dj. "No está bueno lo que hace y lo hacen muchos políticos. Nos están robando en la cara a todos, me encantaría que se le haga una entrevista a él y que explique", siguió Romina.

"Todo Argentina quiere saber. La verdad la felicitó, sé la re jugó, no sé si lo hizo por algo personal o no, pero nos mostró la verdadera cara. No puede seguir así la política. Hay muchos rumores de que muchos políticos lo hacen, debe ser por algo. A mí me escribieron, pero no quiero saber nada", cerró la nota con LAM Romina Malaspina en donde aclaró que no tiene nada que ver con Martín Insaurralde y la polémica con Sofía Clérici.

