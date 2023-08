Bailando 2023: el pasado de Romina Malaspina antes de su paso por Gran Hermano

Romina Malaspina es una de las figuras que formará parte del Bailando 2023, junto a su bailarín, Iñaki Iparraguirre y su coach Mik Grimoldi, la exGran Hermano debutará en la pista al ritmo de la salsa.

Sin embargo, su carrera en los medios inició en el 2015 cuando participó del reality de convivencia más famoso de la televisón. En Gran Hermano, Romina Malaspina no fue muy querida por el público, motivo por el cual tenía su propio grupo de "odiadores" que se encargaban de criticarla durante su participación en el juego.

Nacida en "La Feliz", la ahora conductora, soñaba con poder ingresar a los medios, algo que desde chica anheló. "Soy de Mar del Plata. Soñé toda la vida con entrar a la casa de Gran Hermano. Me gusta que me miren, me considero una persona extrovertida", expresó en el casting.

Los retoques estéticos de Romina Malaspina

Malaspina se operó la nariz, se colocó relleno en los labios y refinó sus facciones, aumentó el tamaño de sus pechos en más de una ocasión y modeló su cintura, todas las intervenciones fueron confirmadas por ella misma.

A diferencia de muchas celebridades que niegan sus retoques estéticos, Romina Malaspina defiende que cada uno busque lo que quiere y le gusta ver en el espejo. Sin importar si eso requiere de un paso por el quirófano. Si te hace sentir mejor, hacelo, diría la conductora.