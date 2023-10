Romina Malaspina reveló que Sofía Clerici le robó un beso y la modelo estalló de furia: "Querés cámara"

Martín Insaurralde y Sofía Clerici estuvieron en el foco mediático tras la polémica que se generó por las publicaciones que compartió la modelo, en la cual se los veía en un lujoso yate. Ahora, Romina Malaspina aprovechó la oportunidad para revelar una peculiar anécdota que protagonizó con la que sería su vecina.

La participante del "Bailando 2023" participó en "Estamos okey" y luego de aclarar que no conocía a Insaurralde, reveló que sí conocía a Clerici: “La vi una vez en Gardiner [el restaurante porteño]. Tuve una situación particular ahí”.

Imagen reciente de Romina Malaspina.

Sin embargo, lo que más sorprendió al piso fue la siguiente revelación de Romina: “Ella me pareció muy buena onda, un amor, pero quería que nos vayamos juntas”, y agregó: “Yo estaba en un cumpleaños con una amiga. Primero, me mandaron un champagne a la mesa y dije: ‘Qué amor, gracias’. Y, después, cuando fui al baño, ella me empezó a hablar para que nos vayamos juntas”.

Por último, Romina Malaspina aseguró que Sofía Clerici le dio un beso: “Después, estaba saliendo del estacionamiento y me dio un beso, un pico. Fue un poco incómodo, porque no estaba pactado de las dos”.

La respuesta de Sofía Clerici ante la anécdota de Romina Malaspina

Al escuchar los dichos de la bailarina, la modelo decidió realizar un descargo en su cuenta oficial de Twitter y compartir un mensaje que le mandó tras la entrevista. "Ya que sacan una nota así: Que cuente que ella me preguntaba que hacía después del resto", escribió en sus redes.

El tweet de Sofía Clerici.

En el mensaje que compartió, Sofía Clerici apuntó contra Romina Malaspina: "A ver querida, ¿Por qué hablas de mí? Porque no contás las cosas como son, que vos me mandaste mensaje por Instagram también esa noche del año pasado después de recibir la botella de champagne que un amigo mío les mando. Porque no contás que vos me preguntaste a mí que hacíamos después... Dios como se nota que querés cámara.".

J.C.C