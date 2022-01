Coti Sorokin y Cande Tinelli estarían enfrentando fuertes rumores de crisis y separación definitiva.

Aunque la pareja no lo hizo oficial, las imágenes que comparten en redes sociales los muestran separados. Por el momento, el músico se encuentra en Punta del Este donde difunde imágenes de su día a día junto a la compañía de sus hijos y de Jesús y Linda, los perros que son también de Cande Tinelli.

Las fotos de Coti en medio de los rumores de separación con Cande Tinelli.

Pero uno de los últimos post de Coti generó el picante comentario de Soledad Aquino. El cantante subió una serie de fotos en primer plano y su ex suegra no dudó en dejarle un pícaro mensaje. "No pasaste por la pelu", le dijo la mamá de Cande Tinelli a lo que Coti respondió con una serie de corazones.

Las fotos de Coti que generaron la reacción de Soledad Aquino

El mensaje que despertó la crisis entre Cande Tinelli y Coti

Coti y Cande Tinelli habría decidido separarse después de más de un año de romance y convivencia. La última vez que se los vio juntos fue a fin de año cuando disfrutaron de las Fiestas en Punta del Este.

Los indicios de la ruptura los dio la hija de Marcelo Tinelli cuando compartió un contundente mensaje en sus redes sociales. “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, compartió Cande en Instagram 'stories' de una reflexión de un usuario en Twitter y agregó: "Espero que lo entiendas".