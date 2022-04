Las fotos de Lola, la hija de Jorge Lanata que se convirtió en viral por un video de la boda

Lola Lanata fue quien se robó todas las miradas durante la boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio el sábado en Exaltación de la Cruz.

La joven de 18 años es hija del periodista junto a Sara Stewart Brown, quien también formó parte de la boda y se encargó de llevar a su hija con sus amigas al casamiento.

A pesar de mantener un perfil bajo, Lola Lanata tiene una fuerte actividad en Tik Tok donde, el día del casamiento de Jorge Lanata, se convirtió en viral con un desafío en la red social en la que cada invitado enumeraba la cantidad de tragos que había tomado durante la noche. Durante este challenge, Lola Lanata mandó al frente a Jorge y Elba, quienes se mostraron "pasados de copas" en el video que se convirtió en viral.

Pero la morocha también se robó miradas en la boda con su particular look y lució un vestido largo con cadenas doradas, que le dio un toque distinguido y fresco.

Qué hace Lola Lanata, la hija de Jorge Lanata y Sara Stewart Brown

Lola Lanata tiene 47 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte algunas imágenes de viajes y junto a sus papás.

Durante la fiesta, la joven habló con la prensa sobre el vínculo con Elba y la sensación en este día tan importante para su papá. “Nos llevamos todos muy bien, todos son un amor y Elba también. Para mí es algo bueno y no me lo esperaba para nada”, dijo a la prensa.

Lola Lanata en la boda de su papá.

Luego, contó cómo fue que se enteró del plan de su papá de casarse con la abogada. “La noticia me la contó primero a mí. Me preguntó qué pensaba, yo fui la primera en saber. Me consultó si me parecía bien que se case y yo le dije que sí, obvio”, reveló.

Lola Lanata.