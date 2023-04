Ricardo Darín y Florencia Blas son uno de los matrimonios más consolidados y bajo perfil del mundo de la farándula. Hoy 20 de abril celebran 35 años de mucho amor y la esposa del flamante actor compartió una galería de imágenes desconocidas en sus inicios como novios, en viajes, con sus hijos y fotos actuales.

En su perfil de Instagram, Florencia Blas le dedicó a Darín unas hermosas palabras: "35 años mi amor!! Que maravilla de vida juntos! Te amo @ricardodarinok sos mi felicidad", escribió muy enamorada, luego de décadas junto al amor de su vida.

Ricardo Darín y Florencia Blas

En los registros se ve a un Ricardo Darín muy joven, dando sus primeros pasos en la actuación hasta consolidarse como unos de los grandes intérpretes de la Argentina, en otras imágenes se aprecia a Florencia Blas y el actor junto a sus hijos el Chino Darín y Clara Darín cuando eran pequeños.

Ricardo Darín reveló el momento en el que Leo Messi lo "salvó" en Barcelona

Durante una entrevista para Playroom, de Migue Granados por ESPN, Darín contó una anécdota de cómo fue la ocasión cuando Messi lo salvó en una noche de frío en Barcelona: “Yo venía de pelearme con unos tipos en la radio, porque medio que estaban enojados con Messi por el rendimiento. Les dije ‘se van a lavar la boca con jabón este fin de semana cuando haga tres goles’ y ese fin de semana hizo tres goles”, comenzó el flamante actor.

“Lo conozco, es divino, pero les digo ‘ustedes no tienen idea de a quien tienen acá, a veces si, a veces no. Si un partido no hace un gol ya se le caen encima’”, aseguró.

Ricardo Darín y Messi

Tras salir de la radio, el actor y su representante de prensa no tenían a dónde ir y hacía mucho frío, hasta el momento que escucha que gritan su nombre, al darse vuelta se encontró con el capitán de la Selección Argentina: “Escucho ‘¡Ricardo! Me doy vuelta y era él, Messi, en una camioneta”, reveló Darín.

D.M