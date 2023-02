Victoria Beckham y David Beckham, son uno de los matrimonios más sólidos entre las celebrities, casi tres décadas juntos y 4 hijos en común: Romeo, Cruz, Brooklyn y Harper Seven Beckham.

Celebran el día del amor con una romántica publicación recordando sus comienzos cuando eran jóvenes y su historia de amor que recién iniciaba.

"26 años y sigues siendo mi 'Valentine'. Te quiero mucho", le escribió Victoria a su marido. Aunque David Beckham no se queda atrás, ya que él también felicitó a su mujer en el día de los enamorados, compartiendo una foto de ellos cenando a la luz de las velas, champagne y flores: ''Feliz San Valentín a mi ''Valentine'', te amamos'', expresaba el ex futbolista, además de etiquetar a sus hijos.

La romántica publicación de David Beckham

La historia de amor entre el ex futbolista y la ex Spice Girl comenzó en los 90, cuando sintieron un flechazo durante un partido benéfico del Manchester en 1998. En reiteradas ocasiones la pareja confesó que fue amor a primera vista y un año después anunciaban su compromiso para no separarse nunca más, además, de darle la bienvenida al mundo a su primer hijo, Brooklyn Beckham, que no hace mucho contrajo matrimonio con Nicola Peltz.

La foto retro de Victoria Beckham y David Beckham

En cada aparición de la familia Beckham enternecen y enamoran a las redes por lo unidos que son, además de que el estilo de su hija menor, Harper Seven, cada día es más parecido al de su madre, dejando en claro que Victoria Beckham es su mayor inspiración.

DM