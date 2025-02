Las increíbles fotos de Jazmín, la hija de Eliana Guercio, en su fiesta de quince

Desde que “Jaz”, como la llama su familia y los amigos, nació Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero comenzaron a concretar el sueño que los unió apenas se conocieron, en 2008, cuando un fulminante “flechazo” los sorprendió y los llevó a casarse a los dos meses. El amor se afianzó y la familia se fue fortaleciendo con el nacimiento de Jazmín (15), Chloe (12), Meghan (6) y el pequeño Luca (3).

Mientras ella no dudaba en dedicarse a la crianza de sus hijos hasta que, según contaba, algún día regresaran a la Argentina. Y ese día finalmente llegó y Eliana recuperó su lugar en la televisión, donde hoy se vislumbra como una activa participante del ciclo “A la Barbarossa” y panelista de “GH” luego de un exitoso paso por “MasterChef”. Aunque casi todas sus energías desde hace un año estuvieron concentradas en un solo fin: la gran fiesta de los 15 de su hija mayor.

Jazmín, la hija de Chiquito Romero, deslumbró en su fiesta para 137 invitados.

Finalmente, el sábado 15 de febrero, desde horas muy tempranas, la familia en pleno llegó a la Mansión del Four Seasons de Buenos Aires para alojarse en especiales suites y comenzar su preparación para la gran noche. El festejo estuvo organizado por la empresa de Claudia Villafañe.

“El vestido era un tema importante. Lo charlamos con mamá, pero también ya estaba planeado por mí. Quería el estilo que se usa hoy, elegante pero que también que mostrara un poco de piel. Había pensado dos cambios y sumarle una coronita para aportar aún más brillo. Todo lo que elegí me parecía sofisticado y fino, sin estridencias. Y, obvio, hasta me puse tacos que aguanté durante gran parte de la noche hasta que, finalmente, cambié por zapatillas”, detalló Jazz.

La cumpleañera junto a sus padres y hermanos.

Ciento treinta y siete invitados, entre familia –la de Romero que llegó desde el Sur-, el “tío postizo” Enrique que viajó especialmente desde Inglaterra, el pediatra de Jaz, sus compañeros del colegio que “cortaron” sus vacaciones para estar presentes y amigos, fueron llegando puntualmente a la cita para vivir una experiencia sensorial.

“Todos los presentes fueron gente muy adorable de nuestra historia como familia. Con los que a través de los años fuimos creando un vínculo muy lindo”, aclaró Eliana.

El vals, momento emotivo para Romero y heredera.

Cómo fue la súper emotiva decoración de la fiesta.

Sólo bastaba cruzar el portal de entrada del Four Seasons para sumergirse en un mapping –experiencia audiovisual que proyecta imágenes sobre superficies reales- que cobraba vida y permitía a las personas pasar por las diferentes ciudades en las que Jaz vivió. Además, un DJ que sumaba glam a la velada.

Primero se ingresaba a un ascensor desde el que se podía observar monumentos distintivos de Amsterdam, Londres, Mónaco, la Torre Eiffel… hasta llegar el piso 91 del emblemático “mirador” del SUMMIT del edificio One Vanderbilt de Nueva York, con pantallas 360º, cubiertas de globos plateados.

Otro de los bellos momentos del festejo: con el pastel de cumpleaños.

“Pensé si celebro mis 15 tengo que mostrar mi vida a lo largo de todos estos años. Por eso quise que se vieran todos los lugares en los que viví, estudié y me crie… Y a mi papá se le ocurrió la idea de crear como un stand de Harrods con carteras de lujo de Gucci, Dior, Versace y una Louis Vuitton que resultaba una torta", explicó Jazmín Romero.

La fiesta, a pleno.

Entre sus invitados, los 15 de Jaz reunieron a sus compañeros de cuarto año del secundario San Jorge. Y los vestidos que lució, como el de su mamá y el de su hermana menor, fueron realizados por el mismo diseñador, mientras su padre llevó un traje azul.

Luego de la experiencia sensorial un video repasó la vida de la homenajeada con la música que le fascina de sus íconos del pop. Y, para sorpresa de todos, sorprendió bailando una coreo de su admirada Emilia Mernes junto a seis partenaires.

Romero y Eliana, emocionados junto a su hija.

Luego del show y después de cambiarse rápida mente, Jazmín hizo su entrada al salón del brazo de su padre, mientras sonaba “Titanium” de Siq y David Guetta. ”Yo estaba muy emocionada pero no nerviosa...”, reconoció revelando sus íntimos sentimientos. Y la orgullosa mamá agregó: “¡Se sintió la reina de la noche y era lo que nosotros queríamos!”.

El salón estaba decorado con flores rojas y rosas, más velas de acrílico. Hubo un catering espectacular y una gran torta que coronó la fiesta, de tres pisos con glasée en plata y negro que combinaba con el resto de la decoración.

Chiquito y su hija en la pista de baile.

“¡Todo fue tal como lo soñé!”, confesó Jaz con la emoción aún en sus ojos.

Un súper show especial también fue parte del sueño de la hija de Eliana y “Chiquito”. Apenas llegaron las doce de la noche fue sorprendida por un coro de todos los invitados en tonando el Happy Birthday ya que comenzaba, oficialmente, su cumpleaños.

La Joaqui, que le regaló un enorme oso rosa, cantó sus temas “Dos besitos” y “Butakera” y Luck Ra su “Te mentiría”. La fiesta continuó con música de La Conga y todos bailando y olvidando los nervios del comienzo.

Jazmín Romero y los detalles de una fiesta inolvidable.

“Yo siento que heredé el físico de mis padres. Creo que soy una mezcla de los dos. Y, como amo el tenis, ya que juego desde los 3 años cuando comencé a tomar clases mientras vivíamos en Mónaco, me gusta mucho el deporte. Hace dos años lo retomé y me fascina. Por eso recibí un regalo muy especial, además de todo el amor que me dieron esa noche y que siempre me da mi familia, y fue el video de un saludo de Gaby Sabatini a quien admiro muchísimo. El tenis te inspira una vida sana y una conducta particular. Aunque también me gusta mucho la moda, pasión que comparto con mamá, y ya empecé a modelar", concluyó Jazmín feliz.

Texto: Gaby Balzaretti.

Agradecimiento: Flavio Silva “Hobby Studio Creativo”