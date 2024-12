La inesperada revelación de Eliana Guercio sobre su vida familiar: "No la puedo controlar"

Eliana Guercio está viviendo un gran presente profesional, con su paso por Bake Off Famosos y su vuelta al debate en Gran Hermano (Telefe). Además, sigue su matrimonio feliz con Sergio Chiquito Romero, padre de sus cuatro hijos; pero en los últimos días la actriz reveló un detalle de su personalidad que le afecta en su forma de relacionarse con ellos.

La inesperada revelación de Eliana Guercio sobre su vida familiar: "Es mi peor obsesión"

En una reciente entrevista, Eliana dio detalles de la vida de sus hijos: “Mis hijos están divinos y enormes Jazmín tiene 14 y ya estamos con todo preparando su fiesta de 15. Ella quiere un fiestón con todo: vestido, música, amigos, carnaval carioca. Chloé tiene 12 años, Meghan tiene 6 y Luca, 2 años. Son edades muy distintas y me encanta ser mamá de chicos en sus distintas etapas".

Momentos después relató cómo vive el crecimiento de su hija mayor y como gestiona los permisos para salir: “Con la más grande, estoy empezando a vivir esto de la adolescencia y espero con la segunda o tercera estar un poco más relajada y ducha con el tema. Es todo nuevo para Sergio y para mí y nos encontramos en situaciones en las que tenemos que definir si la dejamos ir a bailar o no; o si va a la matiné y con quién. Todavía no dimos ese paso y ella nos ayuda porque es una nena divina, con un carácter hermoso. Jaz es adorable y es una gran mano que ella sea así. Pero es muy duro para los padres estos cambios por primera vez".

A pesar de que Jazmín, la mayor, todavía no fue a matinés admitió que gran parte de sus amigas si lo hicieron, por lo que más temprano que tarde la dejará poder salir. “Eso de soltar y abrir la puerta un poquito, a mí me destruye. Perder el control absoluto que tengo sobre la vida y el cuidado de mis hijos me mata y lo tendré que trabajar en terapia. Realmente me mata dejarlas vivir su adolescencia, salir e ir a bailar. No estoy preparada todavía, pero sé que tengo que elaborarlo rápido”, concluyó Eliana Guercio.

Al ser consultada por la terapia que había mencionado ella, contó que estaba haciendo pero que tuvo que dejar tras las largas jornadas grabando por su trabajo, pero que siente que ya es necesario volver: “Voy a volver porque la necesito. Estamos entrando en esa etapa de la adolescencia en la que tengo que soltar y no puedo”.

Además, Eliana Guercio contó que es muy posesiva y controladora, principalmente para poder cuidar a sus hijos que considera su mayor tesoro. “Soy posesiva, celosa y muy controladora pero desde el cuidado porque no quiero que les pase nada malo y que no sufran. Me cuesta mucho dejarlas al libre albedrío, cosa que a los 14 años no sucederá ni en sueños, pero sí abrirles pequeñas ventanas y que vayan a una matiné”.

A pesar de que ella se muestra celosa y posesiva con sus hijos, según Eliana, Chiquito Romero es más tranquilo. “Es muy del cuidado y la protección y siento que descansa un poco en mí porque ve esta obsesión que tengo con las chicas de tener el control de todo, de ver dónde están y a qué hora llegan. El descansa en eso porque sabe que estoy atenta a todo”.

Tras esta entrevista, Eliana Guercio dejó en claro cuáles son sus prioridades a la hora de cuidar a sus hijos, y las dificultades que cualquier madre puede tener sobre todo teniendo pequeños que están entrando en la adolescencia y empezando a salir de la completa protección de sus padres para empezar a vivir sus propias experiencias.