Las mejores fotos de Liliana Parodi junto a su perra Sheepadoodle

El primer año de Nina, la adorada cachorra de la empresaria Liliana Parodi ameritaba una celebración y el tierno shooting registrado por CARAS es testigo de esa simbiosis. Su mascota es una Sheepadooble, cruza entre pastora inglesa y caniche gigante y la llamaron Nina, curiosamente, por la hija de Diego Torres y Débora Bello. Simpática y juguetona, es quien manda en la casa de su “mamá”.

La pequeña mimada pesa 26 kilos y asiste cada dos semanas a House Styling Saloon, donde la bañan y peinan. “Nunca había tenido perros tan peludos entonces tuve que aprender todo sobre su raza y comprar cepillos especiales. Ella tiene sus juguetes y se distrae solita. De lunes a viernes sube a nuestra cama, nos saluda, pero se va a dormir con Vilma Ramos su “nany” que vive para ella”, explica la ex Gerenta de Programación de América TV.

Sobre su particular alimentación, Parodi detalla: “Come alimento balanceado y para darle algo más divertido le preparamos pollo asado y alguna golosina para perro pero no es para nada voraz”. Además asegura que el balcón de su lujoso piso 11 es uno de los lugares favoritas de su mejor amiga canina. “Nina llegó a casa en julio de 2022, “Uli” (Ulises Novoa, su pareja hace 15 años) dijo vamos a ponerle límites pero no fue así. Ella es mi debilidad”.

El estrecho lazo de Liliana Parodi con sus animales

Aunque desde su llegada Nina se volvió su debilidad, Liliana Parodi ha tenido que duelar grandes pérdidas. “Siempre tuve mis hijos perros como Gardel, Fiona, Lolita, pero cuando se fue Lolita tan joven por un cáncer fue todo durísimo y pensé que no iba a tener otra”, recuerda a la vez que revive el momento en que la vida la sorprendió con una bendición que hoy tiene un año. “Una vecina me dijo que me daría un cachorro cuando su perra tuviera cría y le dije sí sin pensarlo. Nina nación en mayo de 2022 y un mes después estaba en casa”.

